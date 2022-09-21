水洗都唔清！Maroon 5主音被爆背大肚妻連環偷食三女

美國搖滾樂隊Maroon5主音Adam Levine早前被爆與Victoria's Secret超模老婆Behati Prinsloo將再度為人父母。不過近日有網紅以及兩名模特兒拍片爆料指Adam背妻與她偷食！

美國一名索女網紅Sumner Stroh近日拍片爆料篤爆Adam與她有婚外情。她自爆曾與對方拍拖一年，Sumner表示當時自己太年輕好傻好天真，好容易被感情操控，因此在這段關係中成為「被利用」的人。她表示2人大約拍拖1年左右，之後就沒有再聯絡。但幾個月後，Adam於社交網私訊她說：「實在好唔真實，你竟然可以咁X火辣。簡直令我大吃一驚。」而Sumner就回應：「我都有同感覺。見到你真人時我就同自己講：『我大X鑊喇。』」之後Adam繼續狂讚她：「你真人火辣50倍。而我都係。哈哈哈哈。」Adam繼續說：「認真問，我馬上就有另一個孩子。如果係男仔，我想幫佢改名為Sumner。你介意嗎？我係認真嘅。」

所謂「有圖有真相」，Sumner於片段中亦公開他們的私訊截圖，她更爆曾經將截圖和一些好朋友分享，沒想到其中一人竟然企圖將這些證據賣給傳媒，於是她決定自己先出來爆料。事後Sumner接受傳媒訪問，她表示自己是去年大學畢業時與Adam有染，並指雙方發生肉體關係。不過強調2人已「斬纜」數月沒有再與他交談。

而被指控背妻與網紅偷食後Adam昨日（20日）即於社交網留言回應。他說：「依家出面有好多講有關我嘅嘢，我想澄清下。」他承認自己有同老婆之外的其他女子有調情方式的對話，他形容是自己很差的判斷力並越了界限，但強調自己沒有外遇。而他亦表示自己已解決了這個問題：「我在這個世界上只關心我的妻子和我的家人。這是我犯的最大錯誤，我再也不會再犯。我承擔全部責任。我們會度過難關的。我們會一起度過難關。」Adam和Behati於2014年結婚，2人育有兩名女兒。早前Behati被爆再度懷孕。

Adam回應偷食指控後，另有兩名社交網模特兒昨日亦同時爆料指與Adam在網上調情。其中一名紋身模特兒Maryka公開2人短訊的截圖。內容相當露骨包括「同我搞嘢嚟分散你嘅注意！」此外，她亦公開一條Adam傳給她的自拍片，片段中他稱自己愚蠢。此外，另一模特兒Alyson Rosef亦公開連串2人的私訊截圖。其中他說：「你知道我唔應該同你交談，係咪？」另一段短訊，他大讚她是火辣女子。