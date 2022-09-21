陳奕迅跨年紅館騷下月開賣　打擊黃牛每人限購4張

「吹神」陳奕迅（Eason）今日（21日）宣布將舉行12月紅館跨年騷，闊別9年之作《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》，即將於10月6日起於城市售票網公開發售由12月9日至31日演出的共18場騷。今次舉行跨年演唱會，Eason特別打破傳統，取消銀行信用咭優先訂購，門票接近五成公開發售，票價為$980、$680及$480，首日每人每次限購最多4張門票，當中不設信用卡優先訂購、不設售票處售票。

雖然今次跨年騷為2019年因疫情而取消的紅館騷延續，但今次Eason的演唱會主題由著名設計師朱祖兒沿用3年前的FEAR AND DREAMS主題，海報上亦略有不同。問到FEAR AND DREAMS代表甚麼？Eason直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」

上次巡迴演唱會Eason到過墨爾本、悉尼、溫哥華、多倫多、北京、上海、台北、紐約、聖荷西、澳門、廣州、成都、倫敦、巴黎、曼谷、吉隆坡、新加坡、奧克蘭等地舉辦共135場演唱會，今次會不會打破上次紀錄，巡唱更多地方？主辦方表示：「有關詳情將陸續公布，破不破紀錄不重要，Eason只是希望可以去世界各地不同地方與歌迷見面。」