香港潮州節　品味潮汕多彩文化

【特約報道】為隆重慶祝香港特別行政區成立25周年，由香港潮屬社團總會主辦，特區政府民政及青年事務局、廣東海外聯誼會、廣東省工商業聯合會及國際潮團總會作為支持機構，粵東四市海外聯誼會合辦，潮總各屬會協辦的第三屆「香港潮州節」，將於2022年9月22至26日一連五天在香港會議展覽中心舊翼展覽廳3FG舉行。

早於2015年及2017年「香港潮州節」辦得有聲有色，大受市民歡迎。今屆「香港潮州節」以「品味‧潮汕」雲旅遊爲主題，推廣潮汕四市汕頭、潮州、揭陽及汕尾多姿多采的文化特色，讓廣大市民品味潮汕四市衣食住行以至豐厚的歷史文化底蘊，更希望透過「雲遊潮汕+潮宇宙」、「潮人非遺+潮人潮事」等與公眾互動，其中將會穿梭潮汕四市，配合創新科技，通過線上直播、視頻等方式介紹潮汕風光，又以別開生面的方式展示潮汕的獨特風土人情，留下彌足珍貴的「雲足跡」。

潮總也重點推廣潮人品牌產業，今屆香港潮州節共設138個攤位、多個文化展區等，一連五天的舞台表演與大家分享美食、工藝、潮繡、陶瓷、泥塑、金漆木雕等潮汕特色產品。想品嚐潮汕風味美食，記得必試多款特色潮汕食品；鍾情潮汕精緻工藝，則可以在品賞之餘帶走心頭好。

此外，還可以觀賞素有「南國之花」、歷史悠久的潮劇，精彩的舞蹈及音樂表演；「潮人會客室」之「潮人新一代薪火相傳」特別邀請楊政龍、林顥伊、陳誠傑、莊聖楷及朱晉賢一眾嘉賓與大家分享承傳父輩創業心得，彰顯潮人奮鬥精神。多位重量級名人作客「潮人會客室」，包括警務處處長蕭澤頤，以及潮總主席陳振彬、監事會主席林建岳、名譽會長陳智思、常務副主席高永文、前香港生產力促進局主席林宣武，還有潮菜大師許美德教煮潮菜等。

香港潮州節

日期：2022年9月22日至26日

地點：香港會議展覽中心舊翼展覽廳 3FG

時間：

9月22日 2:00pm-8:00pm

9月23-25日 10:00am-8:00pm

9月26日 10:00am-5:00pm