吳卓羲瞞好友參賽　林峯爆料陳小春都係鼻劓四子之一

藝人林峯與吳卓羲（Ron）近日接受內地節目訪問，二人講到受邀參加《披荊斬棘》後，曾私下有問過另一好兄弟黃宗澤有沒有空一齊參加，而Ron當時話自己已接了一套戲不能參加，後來該戲延遲，才有機會加入，但就未有告訴他們，故林峯在節目見到對方時嚇了一跳。

問到他們看到網傳的陣容名單時最期待哪一位？林峯即代Ron答：「仁科。」怎料一直視仁科為偶像、不停在節目中向他人推介仁科的Ron說：「我不想再講這個人。」林峯笑言：「你終於回來了。」Ron指自己最期待任賢齊，而林峯就期待跟吳克群及潘瑋柏合作。他們又指在所有哥哥中，反差感最大是信、張震嶽及鄭鈞，林峯說：「大學時有聽鄭鈞的歌，覺得他很Rock，原來他很可愛又很溫暖，說話很溫柔，會跟你點頭又會輕拍你的肩膊給予鼓勵。我覺得信哥應該做搞笑綜藝節目，很搞笑，他不會給自己及任何人壓力，得舒服，張震嶽很有童心很可愛，他說他的夢想是當農夫。」

之後講到鼻鼾聲，Ron指林峯的鼻劓聲很犀利，有兩晚被他吵醒，要用耳機塞耳，還要開音樂才能抗衡，林峯反指Ron也不弱，加上陳小春及溫兆倫完全是四重奏。最後兩人即場合唱《大唐雙龍傳》主題曲圓粉絲要求。