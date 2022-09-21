國防部無意修改兵役法　BTS或於明年初開始入伍

人氣席捲全球的韓國天團防彈少年團（BTS）的當兵問題一直受到關注，韓國男性最遲要在28歲入伍，但因BTS曾揚威多個海外頒獎禮及音樂排行榜而獲得花冠文化勳章，獲准延遲至30歲才當兵，而隊中最年長的成員Jin將於今年12月滿30歲，若成員的兵役不獲豁免，他們便要於明年1月開始陸續入伍。

曾有國會議員提出改革兵役制度，讓BTS等為國家作出貢獻的年輕人可獲豁免兵役，而釜山市市長朴亨埈早前亦去信南韓總統尹錫悅，公開建議尹錫悅讓BTS以世博會宣傳大使身份服務國家代替當兵，但國防部部長李鍾燮昨日（20日）於國會上再次重申無意修改兵役制度：「有關BTS的兵役問題，在履行兵役義務的公正性層面上，我們很難擴大代替服役的制度。」

另外，BTS將於10月15日在釜山舉行招待近10萬人的免費演唱會，宣傳釜山申辦世博會，雖然門票費用全免，但有不少人放到網上炒賣，價錢由約575港元至4,600港元不等，所屬的HYBE事務所指會在沒有事前通知下取消非法購買或轉售的門票，而門票持有人需在現場出示身份證或護照，確認身份後方可入場。