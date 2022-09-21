Anne Hathaway神還原　16年前電影造型

《穿着Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）是許多時尚界人士的啟蒙電影，一眨眼原來距離電影上映已超過16年。不過，原來真係會有人的容貌與穿搭能勝過時間，今時今日依然沒有變化。說的是電影中飾演主角的安妮希芙威（Anne Hathaway），日前她穿上一身與電影內穿搭風格一樣的服飾出席MICHAEL KORS 2023春夏時裝展，座位更被安排在Anna Wintour隔籬，再一次勾起了影迷的回憶，彷彿時間從來沒有在Anne Hathaway身上留下任何痕迹。今次就來為大家解析，這些經典穿搭為何現在看起來仍然不過時。

重現電影畫面

社交網站上有時尚刑警之稱的帳號diet_prada，就着時裝騷同框的畫面以及電影中相似的穿搭服飾發表了對比圖，讓大家一片沸騰！原來Anne Hathaway當天以高馬尾髮型搭配一身深啡色鱷魚皮長褸與黑色高領冷衫，還原了電影尾段經典一幕，Andy與惡魔總編Miranda告別場景時的穿搭服飾，而片中的Miranda正好就被大家默認原型靈感為Anna Wintour。大批網友覺得，怎麼過了16年，小安還是沒有變化。其實除了樣貌的確優秀之外，她所選擇的穿搭服飾全部都是經得起時間考驗。

回顧電影時尚穿搭

電影中，Andy在時尚雜誌社工作大變身之後，有穿過經典的黑色雙排扣西裝與短裙，搭配長過膝蓋的啡色皮靴；綠色雙排扣長大衣領口、手袖位置加上豹紋拼布，搭配大框墨鏡以及白色手襪，露出纖細修長的美腿；還有以深色針織外套與短裙搭配黑色絲襪與長筒靴，點睛之筆就是用上長頸鏈讓深色衣服沒有那麼單調。這些時尚單品顏色經典且顯氣質，就連演員本人都對這些服裝搭配愛不釋手。而且再過幾十年，相信也只會一直流行下去。大家想入手經典不敗的時尚單品，可以從中獲得靈感！