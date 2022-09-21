無綫港姐泳衣環節出事　監警會點名批「少布到不得了」

昨日（20日）監警會委員余黎青萍在監警會會議中，指現今電視及電影色情暴力元素泛濫，令市民吸收大量色情暴力元素，令虐兒案件增加，當中她矛頭直指無綫電視的「香港小姐」選美比賽泳裝環節：「個個少布到不得了！」期間提到不解為何港姐需要以泳裝上陣，被無綫總經理曾志偉等主持「瞪大眼望到實」提問。今日（21日）無綫即發出公開聲明，表示就個別人士以指名道姓的方式對其高級行政人員作出惡意及不實指控，作出強烈譴責！

無綫聲明如下：

對於昨日（9月20日）有個別人士以指名道姓的方式對本台高級行政人員作出惡意及不實指控，其本人公開言論中，並沒有舉出其他電視台同樣舉辦的相關選美活動作引指，言論存在針對性，本台強烈譴責相關言論。有關人士亦刻意將本台《香港小姐競選》的傳統比賽內容與社會上與虐待兒童、色情又暴力相關議題掛勾，在公眾場合以監警會委員身份發表此等言論，有違道德之嫌，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參選《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣蔑。

電視作為其中一種接觸面最廣的傳播媒介，本台肩負相當的社會責任，亦絕對了解業務規管事宜。本台嚴格遵守《電視通用業務守則》，所有節目播出前均由本台規管事務科預覽，確定內容合乎指引的情況下才會播出。

無綫電視重申，對於所有針對性之不實指控及惡意揣測，本台必定保留一切法律追究權利。

電視廣播有限公司

企業傳訊部

2022年9月21日