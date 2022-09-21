【簡潔生活學】避免好心做壞事

有朋友說很喜歡過中秋節，因為一家人可以相聚，但最怕就是家人朋友送她大量月餅，「迫」她早餐吃、午餐吃、下午茶吃，只是宵夜不敢吃。其實不少慈善機構都鼓勵市民將多出的月餅捐贈給有需要人士，不過，早前竟然有熱心人士將吃不完的月餅用紙袋載着捐出，但擺放的位置卻是垃圾桶蓋上方，引來不少網民批評，認為此舉不合衞生、也有指無禮和欠尊重。

不評論捐贈者是否無禮或是無常識，但卻有點「好心做壞事」，不想擺到過期浪費而作捐贈當然好，但處理方法應該有其他選擇，例如拎到指定慈善機構或食物銀行，若怕太遠可考慮直接送給街坊鄰居，又或是樓下的保安員、清潔姐姐，比起放在垃圾桶上蓋多點人情味吧？

我們很多時以為在做好事，但其實無形中製造另一種傷害。以環保為例，有不少商家送環保袋作招徠，但很多人會儲起十個8個，後來發現累積太多，最後都是送到堆田區。

另外，不少地區的屋苑都設有三色回收箱，但居民卻未做足功課，經常將難以回收或根本不能回收的物品，如膠雨衣、膠手套、膠拖鞋等掉進回收箱；又或是沒有清洗乾淨膠樽、玻璃樽，令回收箱變得污糟邋遢，引來蛇蟲鼠蟻。

如果事先沒有了解清楚「回收要點」便貿貿然掉進回收箱，反而會加重回收工作人員負擔，要花更多時間去分類及清潔，豈不是本末倒置？

平日為自己家居做整理收納，都是想住得舒適和健康，地球都是我們的家，所以同樣有責任打理和照顧，將廢物清楚分類回收，或善用物資循環再造，最理想當然是源頭減廢，少買不必要的東西。

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