漂浮別墅ONO　極簡迎未來

現今機動遊艇的輪廓總是大同小異，讓人對未來的設計更為期待——部分設計師朝誇張的方向發展，令遊艇變得像天鵝、螃蟹、UFO；也有設計師嘗試化繁為簡，正如今次介紹的概念遊艇「ONO」，外形前衞得令人懷疑它是否一艘超級遊艇，堪稱極簡主義的最新詮釋。

時尚又神秘

船身長150米（492英尺）的超級豪華遊艇（Megayacht）——「ONO」，為設計師Aras Kazar迄今為止最有自信的傑作之一，靈感來自斯巴達頭盔（Spartan helmets），外形有別於一般超級遊艇，極為簡約，除了貌似門楔的獨特輪廓外，還帶有鋒利的反向船頭和光滑的錐形上層建築，並向船尾逐漸變細，看似一把鋒利的刀片在水面滑過，加上船體幾乎全黑，感覺時尚又神秘，難怪設計師會以「懸在地平線上的未知物體」來形容它。

娛樂設備齊

「ONO」的另一個顯著特點是前甲板超大超長，足以容納一個直升機停機坪。另外，它的構成混合了鋁、玻璃纖維、鋼化玻璃等物料，船頂又鋪設了太陽能電池板，可為遊艇提供清潔、綠色的能源。順帶一提，「ONO」又被設計師稱為「漂浮的別墅」，皆因它配備了3間主人套房、5間客房和各種娛樂設施，包括位於船尾甲板的無邊泳池和游泳平台、可以隨時摺疊起來的戶外電影院、容量極大的水上玩意儲存庫等等，可謂應有盡有。

【同場加映】

除了「ONO」外，Aras Kazar有不少設計概念也極具特色，為享受海上假期提供更多可能性。

超級遊艇——Moto

船身42米長，靈感源自有飛魚（Flying Fish）之稱的獨特物種「Piscis Volans」，構思以木材、鋁材及鋼化玻璃打造，扁平而簡約的外形充滿未來感，並引入環保元素，將太陽能電池板作為機翼放置在遊艇兩側，當遊艇錨定或靜止時就會打開，方便產生能源。性能方面，「Moto」的航速為40節，最高更達到60節，航程則為500海里。

雙體船——Rokke

靈感源自魟魚（Stingray），船身以玻璃纖維及鋼化玻璃為建材，並鋪設太陽能電池板，可為船隻操作提供高達60%的電力。而作為一艘雙體船，除了講求速度，它也?重舒適性，座位面向360度全景窗，可說是最大的賣點。

水上玩意——Mug

作為一件水上玩具，「Mug」可說是水上電單車和快艇的混合體，同樣採用玻璃纖維及鋼化玻璃製造，載客量為3人，賣點為船底的玻璃地板及可帶來360度視野角度的玻璃天幕，方便乘客觀賞海洋美景。另外，船身設有碳纖維側翼，利用空氣動力學，給高速行駛提供穩定性。