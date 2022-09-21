煤氣公司、聖公會福利協會及中大推出「煮播2.0」計劃

【營業資訊】香港聖公會福利協會（福利協會）與香港中華煤氣有限公司（煤氣公司），聯同香港中文大學（中大）賽馬會老年學研究所早前發布了「煮播 2.0」計劃的成效報告，證實計劃有效提升有主觀記憶衰退的長者的身心和社交健康。

香港目前有逾10萬名認知障礙症患者。根據研究推算，本港認知障礙症患者人數將於2039年劇增至超過30萬，情況不容忽視。主觀記憶衰退（即在別人尚未察覺前，就感到自己的記憶和思考能力出現了退化）是早期認知障礙症的徵兆。有主觀記憶衰退的長者仍有自理能力，惟因經常「無記性」而自覺「無用」。另一方面，照顧者亦面對不同的挑戰，例如有部分患者仍期望能獨立以「明火」煮食，照顧者既擔心長者安全，又不希望剝奪其自主能力而感到矛盾，承受的照顧壓力亦日益沉重。

照顧者首次參與計劃

「煮播2.0」計劃結合職業治療元素及烹飪導師專業，把「程序記憶法 」融入食譜，即詳細列明煮食步驟，配合顏色、字體及圖片說明，讓有主觀記憶衰退的患者在烹煮過程中同時進行認知訓練。計劃亦新增照顧者參與的部分，讓長者與照顧者一同享受明火煮食的樂趣 長者透過活動展現其「自煮」能力，重拾自信。同時，活動亦讓照顧者轉換角度思考，學懂照顧長者的技巧是「適時放手」，讓長者參與分擔家務，保持自理能力。另外，活動透過讓長者及照顧者共同學習烹調地道家常菜式，促進他們彼此欣賞、鞏固關係及傳承家庭文化。照顧者亦可藉活動前後舉行的小組聚會建立支援網絡，紓緩其照顧壓力。

活動有效提升身心健康綜合指數

身心健康綜合指數是一個綜合了四項身心健康指標的分數，包括生活滿意度、幸福感、生命意義感和自評健康。中大賽馬會老年學研究所分析了60對有主觀記憶衰退的長者及其照顧者在活動前後的表現，並將干預組和對照組的數據進行對比，發現活動增進了照顧者對其所照顧的長者自行煮食增加了信心、長者和照顧者的生命意義感有所提升、長者在家庭和睦滿意狀況方面有所改善、長者的自評健康有所改善，提升了長者和照顧者的身心健康綜合指數有所提升。