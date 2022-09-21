big big shop業務重組解僱10多名員工　無綫：照勞工法例賠償

無綫旗下的網上購物平台big big shop現由總經理（節目內容營運）曾志偉接手管理。今日（21日）有消息指，無綫向「big big shop」約10多名員工派大信封，即時解僱。有傳原本「士多」（網購平台）創辦人、現任無綫電視電商業服務群總裁Danny（岑廸贊）曾承諾會在下月5日帶big big shop的員工進駐九龍灣的新辦公室，更一度叫big big shop的同事去新辦公室睇場甚至打點一切，但最後只帶「士多」的員工搬過去，今日在毫無預警的情況下向big big shop員工派大信封，更留下一句：「有努力爭取過。」

無綫對此表示：「香港電商業務發展急速，電視廣播有限公司（無綫電視）為拓取最大的業務效益，TVB電商業務群已進入升級轉型及資源整合階段，由即日開始，big big shop將升級轉型，串聯融合「士多」及「鄰住買」平台，加快發展步伐，迎合市場需求。」並強調：「是次big big shop 升級轉型，本集團會重組工作崗位並作內部調配，當中部分員工已成功調職；而未能安排內部轉職的員工約有十人左右，本集團亦會按照勞工法例向他們支付離職賠償。本集團預期是次業務重組將會令資源運用更有效率。」