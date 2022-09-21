港姐2022︱陳瑞菱唔怕泳衣風波：公司會保護好我哋

應屆19位港姐候選佳麗今午（21日）會見主席評判團及「最上鏡小姐」評判團，為25號晚進行的總決賽作最後衝刺。（3）陳瑞菱（Reina）愈戰愈勇，被視為三甲之選。提到與判評團見面，她表示：「細個有睇陳法蓉嘅電影，佢真人仲靚啲。（躋身大熱喎。）多謝大家支持，我覺得最緊要係對自己有信心，決賽當晚會全力以赴。（依家心情緊張？）係，備戰期間依家每晚敷面膜，同埋祈禱平復心情。（當晚邊個嚟支持妳？）媽咪、細佬同啲Uncle、Auntie咁，最後名單仲未落實。」提到港姐泳衣環節被投訴太性感，Reina回應：「我相信公司會保護好我哋，我就冇太多疑慮。（將你哋同兒童色情掛鈎？）香港小姐係宣揚美麗與智慧並重，我哋着泳衣出嚟係美麗同高貴，唔等同色情。」

（17）張靜婷在總決賽前席被爆是「粗口港姐」，15歲已常在社交網以粗口留言鬧人，她今日否認事件：「係十幾年前嘅事，當時好鍾意同啲同學share一個社交帳戶，嗰個係我帳户，但爆粗嘅唔係我。（得罪人？)唔知，我都係睇到先知。（唔驚影響形象？）唔擔心，我都同啲粉絲喺社交平台互動，佢哋知我係乜人，同埋呢幾個月同咁多工作人員相處，大家都知我點待人處事。」提到提名人王賢誌，她笑說：「佢叫我唔好咁緊張，無論答任何問題，都用同一個思維模式就唔會出錯。今日知道佢有份做當晚司儀，可以同佢同台感覺都好得意。」

（14）梁超怡稱現時每日都積極綵排，為總決賽當晚學習及綵排一段全新舞蹈。雖然時間緊迫，但幸好她有舞蹈底子。她又表示媽咪特意由美國返港出席當晚盛會支持自己，教她相當感動：「佢仲會燉補品、煲湯拎畀我補身。（有信心入3甲？）點都要有信心。」