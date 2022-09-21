Aston Martin DBX707旗艦級SUV駕臨

繼去年Aston Martin旗下首款SUV DBX抵港之後，高性能旗艦級DBX707日前接力登場。

叫得做旗艦級，其動力性能當然是DBX系列中最強最頂級，引擎、波箱、懸掛和制動系統全升級。所搭載的4.0L升雙渦輪增壓V8引擎，配備新開發的滾珠軸承渦輪增壓器，經專屬調校，可迸發高達707PS最大馬力及900Nm峰值扭力，較DBX多出157PS和200Nm。搭配全新9前速濕式多片離合器波箱，同時動態駕駛模式進行了升級，允許在Sport和Sport+模式下可使用「彈射起步」功能，最大限度地提高直線加速能力。完成0-100km/h加速僅需3.3秒，比DBX快上足足1.2秒。

配備新款e-diff後電子限滑差速器，需要時將最大100%扭力傳送至後軸，確保過彎靈活性、運動感和動態特性。自適應三腔室空氣懸掛、eARC電子主動式防側傾控制及電子助力轉向系統，亦經專屬運動化調校，配合新設計可調阻力減震電磁閥，提升動態靈活性及車身姿態平衡及令駕駛者對轉彎負荷和即時抓地力的變化有更清晰的掌握。 制動方面，標準配備CCB碳陶瓷通風制動碟，其中前碟尺寸達420mm，並配上前6活塞制動卡鉗，而且制動液壓系統、助力泵、制動踏板響應及腳感均經優化。加上主進氣口和地板進氣雙重冷卻設計，優化了制動系統的冷卻性能，成就更高效的制動性能。