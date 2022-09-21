草蜢為開騷積極操肌備戰：確保夠氣同大家喺紅館玩番夠本！

組合草蜢的蔡一傑、蔡一智和蘇志威，最近拍攝全新廣告。即將在10月26日至29日於紅館舉行演唱會的3子，透露年初已開始備戰，開會、練歌和健身樣樣齊。而今次廣告他們在平地跑、跑步機上跑，還要出盡全力衝線跑，他們都輕鬆完成任務。

成員蔡一智說：「呢個時候，呢個廣告出現，非常時令！提醒大家要注意身體內外嘅健康，我過往只係靠多飲水。」蔡一傑說：「腸道健康非常重要，有時我會食益生菌。」蘇志威就表示小心飲食和多做運動保持最佳狀態。

阿智笑說：「導演知道我哋好鍾意做運動，今次廣告開正我哋嗰瓣，雖然不停跑，但其實好輕鬆。事關平時我哋成日跑10公哩，計計吓，今日仲跑少咗添！」蘇志威又稱：「今次拍攝好生活化，我哋喺啲跑步機上跑，其實有啲office會有跑步機，坐得耐要跑吓，郁動吓！」

除了跑步，今次廣告還加入很多跳躍動作，他們還互相提點大家最靚仔的表情管理，獲導演大讚專業。跳跳紮的草蜢揚言寓工作於娛樂，阿智笑說：「開工又可以做運動，最開心係今次廣告仲有另一任務，就係宣揚多運動。嚟緊開演唱會我哋諗住唔落台架啦，一直喺台上唱跳，所以我請咗私人教練又行山游水，確保夠氣同大家喺紅館玩番夠本。」蘇志威坦言每日在健身室狂操6小時，以保持最佳狀態。傑仔表示為準備開騷，專注健康餐單和加碼操練。