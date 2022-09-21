保錡成日瀨嘢！張沛樂暗示自己保護番前男友

藝人張沛樂（沙律）、關嘉敏和馬來西亞歌手龔柯允今日（21日）為網上靈異節目擔任嘉賓，沙律稱自己沒有靈異親身經歷，平日愛看恐怖片，自認心臟強大，會反過來保護受驚的男仔，問到過往都是由她來保護男朋友？她笑言：「我大多數都係我保護番個男仔，不過都過咗去，我有新嘅自己，作為人勇氣好緊要，令我去突破做冇可能嘅事。」

早前她主持香港開電視的《重新出發》泰國篇旅遊節目，口碑不俗，她透露稍後將會再拍另一個旅遊節目，而年底又會推出第二首歌，工作十分充實，她說：「其實自己冇去計劃，覺得最好的計劃就係冇計劃，好似如果計劃未來好美好就冇問題，但如果諗住壞事會發生就會恐懼，所以唔諗太多。」她又稱自己入行不追求名利，可能外人會覺得好奇怪，但自己做藝人只想追求快樂，及想接觸和體驗新事物。

關嘉敏就分享發生在自己身上的恐怖經歴，透露有4次探靈經驗，打開了對鬼怪的感覺：「嗰排我每次自拍，睇番自己個樣變咗半邊女仔樣，半邊男仔樣，師傅話我招惹到鬼王，仲影響埋經理人，有日經理人突然咳到吐血，但入院檢查又身體無恙。」現在也不敢去探靈。龔柯允稱與老公試過入住馬來西亞一汽車旅館，凌晨在洗手間梳洗時，聽到有人叫她做BB，半夜在床上感覺有人扯被單，翌日發現雙腳滿布血㾗，但又離奇地沒有傷口。她說最近忙於為《等一個擁抱》電影宣傳及準備推日出廣東歌，原本想挑戰寫詞，結果只寫了4字便寫不下去。