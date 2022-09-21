李佳芯玩開鹹濕版「東南西北」　劉穎鏇一講媽咪即哽咽

藝人劉穎鏇（Tiffany）、李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）齊齊助陣黎諾懿主持的節目《仨心友行3》，三女首項任務是「以物易物」換驅蚊艾草，席間遇上講潮州話的農村婆婆，美國回流的Tiffany更因而發掘出語言新技能！之後，眾人暢玩童年玩意「東南西北」，此時Ali居然自爆細個玩開「鹹濕版」！

明晚（22日）播出一集，Mayanne請來謝東閔作客，謝東閔協助三女製作「雞屎藤」糕點之餘，又分享跟家人相處點滴。期間Tiffany和Mayanne講到返港發展經歷時，不約而同眼濕濕，Mayanne透露平日主要靠電話與分隔異地的家人聯繫感情，並謂自己通常報喜不報憂。Tiffany則透露由於父親選擇留港陪她打拚事業，一家三口因而分隔兩地，而想到獨留美國的媽咪，Tiffany即忍不住哽咽：「我成日都好擔心媽咪，如果唔係父母咁大嘅Support入行，我諗我唔會做到依家，所以我好想做多啲成績出嚟，咁先算係對佢哋有個交代。」

自言跟Mayanne一樣報喜不報憂的Ali，稱由舊東家轉投無綫時曾因人工落差而掙扎，為免家人擔心，她沒向家人提及並如常畀家用。但Ali最後還是向李爸爸坦白了轉工遇到的困難及內心種種掙扎，即獲李爸爸大打強心針：「你去啦，你得㗎！」Ali坦言當時大感意外，所有不安感亦一掃而空！