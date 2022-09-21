糖妹自爆已請辭《勁歌金曲》　宣布11月將於內地開騷

歌手糖妹（黃山怡）今日（21日）現身上環出席簽約儀式，正式加盟新公司繼續為其音樂事業打拚，同時宣布跟日本名繪畫大師小栗英訓合作繪畫立體作品，現場除放置了小栗的公仔作品外，亦展示了出自她手筆的糖妹卡通人像畫作，公司老闆亦將公司鎖匙道具交予糖妹手中，糖妹隨即打趣説：「我諗住死都跟住佢（老闆）啦，送間舖畀我喎，哈哈！」談到未來動向，她説：「依家公司方向會更專注喺音樂同藝術，會搞展覽同演唱會，我就會繼續音樂上嘅發展。」她表示雖然簽約新公司，但其實仍然是一直合作開的經理人：「同以往合作形式冇變，之前已經合作咗12年。（今次係簽長約？）長約，入行到依家都係同一個老闆，佢畀好大自由度我，基本上我話好想試嘅嘢，佢都會Support我，嚟緊會造歌，老闆幫手搵咗阿Paul（黃貫中）寫歌畀我。」

她表示早前在《聲生不息》中與音樂人許愿結緣，對方除為她寫了一首內地劇集歌曲外，亦帶她認識了很多內地音樂人，她希望稍後能與他們合作：「香港都會繼續推歌，同有啲電視劇都未上，所以會繼續兩邊走。」她透露11月會於內地開音樂會，與內地歌迷見面，完成後亦考慮於香港開騷。另她指2月已與《勁歌金曲》請辭，現與TVB只有部頭約：「TVB對我非常友好，一直都畀好多機會我，知我有想追求嘅嘢，大家都鼓勵我去嘗試。」近年工作多多中港兩地走的她，被問到是否已賺到盆滿缽滿可考慮買磚頭？她笑言：「希望可以啦，不過唔使急，我目標2024年先，依家一心一意唱好歌先。」