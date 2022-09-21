東堂友外表斯文　辣度超群

單靠觀察一個人嘅外表，實在好難了解到佢嘅個性同喜好。而喺日本寫真界亦有好多女優令大家意想不到，就好似東堂友咁，個樣咁斯文，真係完全聯想唔到佢會拍寫真，而且賣弄色情更係超火辣。

人瘦胸大

日本寫真界有好多女優嘅身材都係廟細燈籠大，令人印象深刻，好似近期人氣高企嘅童顏巨乳系新任掌門天木純咁，生得細細粒但係上圍擁有一對I奶又大又彈手，仲有山崎真實身材纖瘦，不過上圍卻相當有料到，至於今日同大家見面嘅東堂友亦係屬於呢類型。

雖然佢今年已經30歲，但係面上仍保留住幾分可愛萌味，樣貌仲同女星水崎綾女有幾分相似，雖然佢嘅名氣唔及對方，但係如果鬥身材嘅話，阿妹一定唔會輸，皆因佢身材高挑，雙腿修長屁股又夠渾圓，肌膚白滑又肉地結實帶健美感，同時上圍對E奶脹卜卜，呢類人瘦胸大又高挑嘅身形確係好少見。

極具挑逗

佢喺2020年開始以寫真女優身份登場，而且備受注目，好多傳媒更將佢嘅外表、學歷以及演出風格拉埋一齊嚟講，仲話佢偏差值極大！原來佢係一位高材生，畢業於日本知名學府東京大學心理學系，所以氣質斯文又帶幾分知性美，但係佢嘅寫真演出卻極之大膽，經常做出好多極具挑逗嘅動作，衣着亦極盡暴露，差少少就會走光！你話係咪同佢斯斯文文嘅外表完全唔夾先？我諗阿妹咁做其實都係想快啲成名，因為佢嘅正職係OL，拍寫真只係兼職賺外快，所以如果佢能夠憑身材及火辣演出而上位，咁就唔使再過住枯燥嘅OL生活喇！

最近東堂友經常出席攝影活動，而佢亦會將活動花絮同性感照放喺社交網分享畀大家欣賞，所以大家千祈唔好錯過，多啲Click入去睇啦！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎5吋

三圍：34E-23-34