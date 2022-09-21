韓國普拉提女神　內外兼備

性感迷人嘅韓國網紅有好多亦各具賣點，有啲走可愛童顏路線，有啲則以親切姐姐形象冧爆網民，只係佢哋都有個共通點，就係擁有激凸上圍，好似屬於姊系嘅Becca Seunghee正係其中一位，而佢仲係普拉提女神嚟添！

姊系氣質

作為姊系網紅，咪以為Becca Seunghee嘅年紀好大，其實佢今年只不過係26歲，啱啱踏入輕熟之齡咋。要知道，輕熟之齡可謂女性嘅黃金時期，事關佢哋既保持青春美態，同時又散發出一股女人味，絕對吸引又夠晒煞食。正因為咁嘅緣故，Becca憑住迷人嘅姊系氣質，成功得到大家嘅支持，人氣高企。

其實喺佢投身網紅界之前，本身係一位模特兒，曾為唔少雜誌及網絡媒體拍攝過寫真，又為唔少運動品牌拍過廣告，事關佢嘅身材唔單止玲瓏浮凸，而且肌肉結實，充滿健康美同陽光活力，睇得出佢花咗唔少時間勤做運動Keep Fit。

極速爆紅

而佢最愛做普拉提運動嚟保持身段，不過佢卻冇諗過，竟然可以考到普拉提教練牌，仲開班授徒添，令佢又多一個渠道吸金。有趣嘅係，每當佢將鍛煉方法及成果自拍並分享到社交平台後，竟然吸引到唔少網民支持，於是佢又順理成章開拓佢嘅網絡事業，憑住火辣嘅身材及性感嘅造型而極速爆紅，喺短時間成功吸納超過22萬位粉絲，而最重要係佢並非專職嘅網紅嚟添！按呢個情況計算嘅話，如果佢學似其他韓國網紅咁經營，粉絲人數絕對唔止呢個數字！近年佢更積極分享健康飲食，並以自己為例子，宣揚均衡飲食對健康嘅重要性，果然係一位睇得兼有內涵嘅網紅。

Profile

出生地：韓國

身高：172cm

三圍：36D-23-36

Becca Seunghee嘅身材誘人，上半身固然吸引，渾圓嘅美臀亦同樣吸睛，據稱因為佢勤練深蹲之餘，加埋均衡飲食嘅效果。不過，佢坦言要保持激凸上圍卻非易事，而箇中秘訣就要睇佢喺社交網嘅分享喇！