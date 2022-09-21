任達華蔡思韵新片　入圍東京國際電影節

ViuTV電視劇《婚內情》編導曾憲寧執導的首部長片《燈火闌珊》於今日(21日)公布入圍第35屆東京國際電影節「亞洲未來」競賽單元，成為唯一一部於今屆東京國際電影節中爭奪殊榮的港產片。

《燈火闌珊》由張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演，張艾嘉對於新片能夠入圍東京國際電影節，感到十分興奮，不過她卻謙虛道：「霓虹燈招牌的璀璨曾經是香港最迷人而難忘的情懷；如今却逐漸消失。《燈火闌珊》讓它再次成為主角，我們這些演員陪襯著它，用一個失去愛人的故事來懷念它。」另外，有份演出《燈》片的周漢寧則表示：「非常感恩有機會參與《燈火闌珊》的演出；電影攝於３年前，是我踏足大銀幕首部參演的電影，對我來說實在是別具意義。更難得的是作為一個影壇新丁，可以有機會跟張姐（張艾嘉）對戲和相處，向她取經及學習，所獲得的寶貴經驗及啟發，為我打好結實的基礎。」

東京國際電影節將於2022年10月24日至11月2 日期間舉行，《燈》片監製陳心遙說：「可以再一次藉『電影』向海外介紹香港文化，一直是努力實踐的理想，我衷心慶幸。滿街霓虹曾經是香港閃耀的標記；希望屆時觀眾透過重溫東方之珠的燈火，既懷緬過去，同時關注將來。」至於屆時有多少位團隊成員出席世界首映，陳心遙表示要視乎抵港人士檢疫措施，才會有定案。