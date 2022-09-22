【是日通勝】

農曆八月廿七

壬寅年 己酉月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

宜：祭祀、掃舍

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、25、32、40

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數勝人一籌，感情生活將會漸入佳境。

金牛座：久坐無益，抽時間出外走走，對身心都有益。

雙子座：處理感情事忌拖泥帶水，以免誤會不斷加深。

巨蟹座：飲食要節制，不宜大魚大肉，提防病從口入。

獅子座：受霉運滋擾，不用沮喪，凡事向好的方面想！

處女座：整體運氣處於強勢，但仍需低調，謹言慎行。

天秤座：財運平平，投資要審慎，作重大決定須三思。

天蠍座：運勢佳，心情靚，換套紫色衫可望旺上加旺。

人馬座：事業遇阻力，加強人際溝通，不難化危為機。

山羊座：做人要有目標，勿讓自己淪為沒理想的鹹魚。

水瓶座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

雙魚座：情緒不穩會拖累健康，別把不快的事放在心。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）猴 惹是非

鼠：虛心請教身邊人，沒有問題是解決不了。

牛：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

虎：偏財旺，可考慮短線投資，容易有斬獲。

兔：精神飽滿，適宜進修，得着會比預期多。

龍：思緒混亂，工作失誤多，易與人起爭執。

蛇：身心狀態差，處事較衝動，要提防小人。

馬：積極樂觀，易獲貴人提攜，前途光明。

羊：人緣差，心不在焉，做甚麼都提不起勁。

猴：是日沖煞，不宜應酬，言行容易得罪人。

雞：人際關係好，可從朋友身上獲有利訊息。

狗：貴人運強，利洽談公事，表現可圈可點。

豬：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

九運虛擬網絡科技的爆發

上一篇講及第九運（即2017年至2043年）新能源股的興起，這一篇將介紹另一項目的巨大爆發：科技、虛擬、網絡。

首先，筆者必須澄清，科技進步是必然發生的，然而進入第九運之後，科技的爆發將會像火箭升空般急速，完全跟以往不一樣，現在就和讀者一起見證吧！

虛擬金融世界自2017年亦開始起革命。香港金融管理局在2018年發出虛擬銀行指引，認可虛擬銀行的申請。大家會發現2020年開始，虛擬銀行的電視廣告鋪天蓋地，不就是準確地見證了虛擬銀行的崛起嗎？

2017年以前，虛擬貨幣比特幣並未受廣大關注，外間認為這只是電腦毒男於家中進行的掘礦活動。可是剛踏入2017年，比特幣從年頭的800美元一粒，於一年之間急升至兩萬美元，全球嘩然，各大機構自此開始重視！

再來便是恒生指數成分股，2017年之前盡是地產股天下，2017年之後不就是科技虛擬網絡股主導了嗎？