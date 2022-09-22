陳煒下周一出嫁　婚前密密做拍戲扭傷腳

藝人陳煒去年生日獲醫生男友陳國強送求婚驚喜，原擬定今年4月舉辦婚禮，惜陳煒父親不幸離世，致婚事押後至9月，陳煒希望婚事低調，不想麻煩別人，故一直沒有透露詳情，不過本報收到最新消息，「陳陳婚宴」將於下周一（26日）假尖沙咀半島酒店舉行。

陳煒與醫生男友陳國強的婚禮，定於本月26日在半島酒店的Garden suite舉行，因場地所限，婚宴只能容納約50人出席，故陳煒邀請的圈中好友不多，而婚宴的前一天，她會先與兩家人食飯。

向來工作至上的她，即使結婚在即，都沒有停工打算，同時忙於拍電影及拍綜藝，早前她為電影《無間之戰》開工，在中環街頭拍攝一場動作戲，拚搏到瞓身變撻生魚。當日她穿着4吋高跟鞋，在街頭拍攝爆破場面，雖然爆破效果是後期CG加工，但她需要做受傷反應，多次向後撻向榻榻米，投入工作時完全不錫身，拍攝完回家才發現腳跟扭傷致瘀黑一大遍，令男友極為心痛，她說：「因為着住4吋高踭鞋，路面又斜斜哋，可能跌落地撞瘀咗。（睇跌打？）唔使！之後啲戲都比較簡單，唔擔心。」她稱自己出名不用替身，每次都會親自上陣盡做。

問到婚前都不停工護膚保樣靚？她笑說：「不嬲都係咁，同台慶一樣，都係咁見人。」她透露同劇組請了一日假結婚，婚後翌日便會工作：「我先生都要開診睇症啦！（唔怕攰？）我又唔飲酒唔會覺得攰，遲啲如果檢疫隔離再放寬，或者年底出埠補度蜜月。」