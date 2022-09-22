娛圈單打︱劣迹之中最無辜　鋼琴王子博翻身

鋼琴王子李雲迪自去年10月驚爆嫖妓被捕後一直深潛，直到最近終於有消息傳出，明年11月將於澳洲一個演奏會復出。儘管當事人至今音杳，但從有關宣傳可見，李雲迪赫然在表演名單之列。內地網民對其異地復出十分期待，畢竟貴為國寶級鋼琴家，只因衰叫雞便一世無法翻身，實在浪費了他的鋼琴天賦和不凡造詣。

講開劣迹藝人，這一年來可謂爆個不停，名字個個響噹噹，犯罪情節也一個比一個匪夷所思。但平情而論，以惡劣程度觀之，李雲迪都可算是「最無辜」的一人。何解這麼說？首先，作為一個年近四十的未婚單身男子，有生理需要十分正常，既然不交女朋友，找性工作者解決也是無可厚非。

何況其「對手」年輕貌美，身材火辣，大家對鋼琴王子的眼光和口味實在無話可說。更重要的是，他沒有藉着自己的名氣騙財騙色，反而出手闊綽，每次「完事」均會轉帳過萬元人仔到女方戶口，與吳亦凡衰強姦、李易峰嫖未成年女生不可相提並論，若非嫖妓在內地屬於犯罪行為，李雲迪根本罪不至死。至於有小道消息傳出，他嫖的其實是男妓，那女的只是扯皮條，是耶非耶，則是後話了。

娛樂圈五光十色，紙醉金迷，大明星嫖妓早已不是甚麼新聞。最經典當推《摘星奇緣》的曉格蘭特在荷里活日落大道路邊，以50美元邀請黑人妓女在車上交易，最終被巡經的警察斷正。儘管形象一落千丈，但絕無因為「劣迹」而被封殺，演藝事業一直延續至今。同嫖唔同命，同遮唔同柄，只能嘆句中西國情有別，你的國籍如何，你的命運也必如何！做名人，還是乖乖守規矩吧。