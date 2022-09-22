央視春晚名單流出！翻Hit王心凌榜上有名乘勢掘金

一直於內地甚受重視的央視春晚已於半個月前在北京「埋班」，日前網上流傳演出名單，打頭陣的有鄧超、李晨、關曉彤等紅星，至於翻Hit的台灣藝人王心凌都被指獲邀出席，現時於台灣籌備新專輯的她，12月便會返內地再掘金。

台灣藝人王心凌憑着《乘風破浪》而於內地人氣急升，賺個滿堂紅，拍畢團綜節目《星星的約定》後，她已返回台灣籌備新專輯。不過，有傳她會速返內地為2023年央視春晚演出，而其他演出藝人包括香港藝人陳偉霆、惠英紅、王祖藍，內地的鄧超、吳磊、李晨、黃曉明、鄭愷、朱一龍、關曉彤、宋祖兒、賈乃亮、宋軼，及台灣藝人陳妍希等。據知情人士透露，央視春晚幕後團隊半個月前已開始分頭行動，節目組更會設計新舞蹈、新歌曲、新雜技、新相聲等節目形式，但具體內容還是保密階段。其實，每一年的央視春晚，節目組都會邀請當年人氣最盛的藝人撐場，今年被指人氣最盛的必定是王心凌，有指待她完成專輯工作後，12月便會返回內地，屆時會出席央視春晚及跨年晚會節目。

此外，現時內地人氣高企的王鶴棣、虞書欣、吳磊、趙露思、白敬亭和趙今麥都很大機會被邀出席，他們今年都演出了爆紅的電視劇，譬如王鶴棣和虞書欣的《蒼蘭訣》；吳磊和趙露思的《星漢燦爛》；白敬亭和趙今麥的《開端》，而6位演員都是90後，甚至是95後，央視春晚也要換上年輕一輩的新面孔。