東方日報C1：港姐賽果爆不停！張光怡入圍「內定三甲」　陳瑞菱博贏雙料

港姐總決賽日子愈近爆料就愈多！有保母口中的「內定三甲」名單流出，分別為馮嘉敏、梁超怡及張光怡；反而大熱門的徐麟及邢慧敏，還有「風頭躉」許子萱和陳瑞菱竟然統統「出局」；而被爆恨做「雙料港姐」的陳瑞菱，昨日獲讚狀態大勇，隨時「反敗為勝」。

《2022香港小姐競選總決賽》將於本月25日假紅館舉行，連日來佳麗的是非停不了。昨日有讀者爆料，指陪伴19位準港姐的保母，經過3個月最真實的「體驗」後，私下選出心目中的「三甲」人選，當選佳麗分別為曾疑患癌、自爆死過翻生的馮嘉敏、「翻版孫藝珍」梁超怡及「麥明詩2.0」張光怡，卻非人氣較勁的「爆炸頭」徐麟及「連詩雅師妹」邢慧敏，連見報率奇高的「風頭港姐」陳瑞菱及「金融之花」許子萱均「榜上冇名」。

報料者指「當選」名單全由幾位保母以準港姐的「合作程度」為準則，皆因：「三甲港姐出爐，要照顧成年，梗係鍾意啲乖巧㗎啦！」至於有指張光怡患「公主病」，但保母眼中全數佳麗都「同病相『連』」，只有病情輕重之分，並指張光怡的「公主病」只屬「輕症」：「佢只係嬌生慣養，個性單純到有啲『離地』，同『好姊妹』許子萱傳不和，佢好似唔知發生咩事，許子萱約食飯都照去，仲話要搵『內鬼』，不過『內鬼』約佢哋食飯，兩個都冇去之嘛！」而網上亦出現許子萱、梁超怡和楊溢疑似有打手互相攻擊，各佳麗明爭暗鬥，十足台慶劇《美麗戰場》。

許子萱被爆擅離酒店房

而最令保母感頭痛的佳麗則是表現進擊的許子萱及陳瑞菱，報料者稱佳麗爆疫後，保母曾「溫馨提示」佳麗要緊守防疫，晚上勿出房門，但有傳兩女擅自落酒店大堂徘徊似博曝光率。又因鬧出不和是非，高層為保港姐形象下令在社交網的甫文及相片必先「申報」，除了官方宣傳文告，不宜上載個人宣傳文。

同時又爆陳瑞菱目標明顯，恨入三甲外，更望兼得「友誼小組」名銜做「雙料港姐」，可是曾分享跟其他佳麗大合照的她，感性留言：「我們笑過、我們哭過、我們成長過，我們在一起」，但貼文只有許子萱有回覆。保母又指陳瑞菱的「友誼萬歲」性格，遺傳自長袖善舞的媽咪。

至於出生於廣州的許子萱，報料者指她21歲時參加內地相睇節目《非誠勿擾》，被封「超級人氣美女」，出台時自信心爆棚，行路擺幅大，她曾在社交網解釋：「自信是最大的魅力，走姿代表的是一種人生態度。」亦因這份自信美，出戰港姐前已吸納大量內地粉絲。

另外，19位佳麗昨日會見大會主席及「最上鏡小姐」評判團，陳瑞菱愈戰愈勇被睇好為三甲之選，問到成為大熱，她多謝支持：「最緊要有信心，決賽會全力以赴，依家每晚敷面膜同祈禱平復緊張心情。」談及泳衣環節被指太性感，她深信公司會好好保護她們，故不多疑慮，又指港姐着泳衣是美麗及高貴，不等同色情。

而梁超怡亦自信入選三甲，她表示正為全新舞蹈積極綵排，又感激媽咪由美國來港支持。至於被爆是「粗口港姐」的張靜婷，解釋是跟同學共用一個社交帳戶，爆粗者不是她，又指相處的工作人員會明白其待人處事。

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