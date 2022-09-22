惠康超級市場獨家推出兩大經典本地零食品牌全新產品

【營業資訊】全港惠康超級市場、Market Place、3hreesixty獨家推出兩大經典本地零食品牌的三款全新產品，包括：兩款來自逾60年老字號「華園食品」首創的「酸菜魚味焗鱈魚柳」和「豆豉鯪魚味焗鱈魚柳」以及獨家發售珍珍全新口味的炭燒羊架味薯片，熱愛嚐新的你記得搶先品嚐這三款全新零食！

華園酸菜魚味焗鱈魚柳（左）

華園豆豉鯪魚味焗鱈魚柳（右）

推廣價：$22/2包(平均$11/1包)

有逾六十年悠久歷史的香港製造零食老字號「華園食品」的最新之作，把經典的豆豉鯪魚和酸菜魚化身為惹味的鱈魚柳，啖啖厚肉的魚柳條無論是作為返工小食、在家煲劇甚至佐酒時享用亦適合不過。

珍珍炭燒羊架味薯片

推廣價：$27/2件 (平均$13.5/1件)

珍珍薯片在過去幾十年陪伴大眾成長，是最為經典的零食之一。多年來珍珍堅持使用優質天然薯仔每日用心製作薯片，而全新推出的炭燒羊架味薯片，每片薄脆的薯片均充滿炭烤的獨特風味，香口惹味，令人一口接一口停不了！

優惠期：2022年9月16日至22日

貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售/換/送完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。

「獨家發售」指根據香港代理商/進口商/當地供應商對本公司就有關產品作出承諾及/或聲明，以及本公司就有關產品所進行及/或參考之市場調查，有關貨品只供應香港惠康及其特色超市發售，一切有關產品之說明只受限於本公司所知的。

此優惠適用於yuu to me網購平台或Market Place by Jasons手機應用程式。優惠受條款及細則約束。貨品圖片只供參考，貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售完即止。以單一發票及折實價計算。