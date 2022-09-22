墮屏意外逾55日︱So Ching皮包骨近照曝光

舞蹈員李啟言（阿Mo）於7月組合MIRROR紅館騷上遇上墮屏意外，身受重創，入院至今情況終由嚴重轉為穩定，現時轉至神經外科病房，維生指數穩定。自佢出事後，其女友、COLLAR成員So Ching及阿Mo雙親日夜到醫院陪伴阿Mo，網友更對So Ching嘅不離不棄被感謝。事件發生逾55日，Mo父李盛林牧師早前出席一個與舞蹈員嘅見面會，當日So Ching亦有跟隨李牧師一同出席。

李牧師當日在現場大家交代Mo近況，又聽吓大家講述演唱會發生嘅所有事情，同時亦有同大家互相擁抱給予支持與鼓勵。多位有份參與當日表演嘅舞蹈員上載照片，見到一直收埋唔見人嘅So Ching，與在場人士抱抱互送祝福，全黑打扮嘅So Ching，被好友形容為「瘦至皮包骨，疲態盡現」、「看着她神情低落只感到哽咽難言」，又指Mo父交代情況及整個災難詳細經過時，現場眾人都感到悲痛，亦有人不忍落淚。

而尋晚（21日）陸續有舞蹈員上載眾人合照，當中So Ching亦有轉發，更無奈留言：「原來只係過咗55日！」其無助及失落感確實令人心痛。