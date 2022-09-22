計劃周末節目 　動靜皆宜多嘢玩

好快又到周末啦！話說明日就是秋分，希望秋風真係可以一併到來，帶來舒爽天氣。不過除了祈求好天氣外，再有好節目就更完美啦！今個周末依然有不少滿Fun的活動，無論好動還是愛靜都有得揀，仲有工作坊可以參加，識玩嘅你點可以錯過！

【得得意意Lu型派對】

召喚LuLu豬粉絲！年度最大Lu型派對將於2022年9月25日於西九文化區戶外場地舉行，當日的行程相當豐富，其中包括「Lu型音樂祭」、只限已購買禮品包之人士參加的限定「豬蹄專區」、3大主題工作坊：瑜伽、露營和飛碟技巧教學班、超萌互動戶外打卡裝置，以及帶來全新露營周邊商品的期間限定店，非常適合大、小朋友參加，而且當日更會派發限量LuLu豬氣球，以及神秘活動限定好禮大放送，各位午餐肉粉絲絕不能錯過啊！

【文青必去風鈴展】

想感受文藝氣息？可以到現崇山商場「秋冬文青、藝術周末時光」，由9至12月會舉行連串文青藝術系精彩主題活動，打頭炮是9至10月舉行的風鈴秋祭，包括由即日至10月9日期間限定風鈴迴廊，展出超過100個祈願風鈴；以及於指定周六設有的秋系風鈴工作坊，可製作屬於自己的秋系風鈴，好玩又有意義。另11至12月將有民坊小小造星 Be a Junior Star，家中有有表演欲強的小朋友，不妨參加啦！