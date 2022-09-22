Turtle By The Sea　西貢海景伴食

坐擁西貢海景致的Turtle By The Sea，剛在8月初試業，以後大家入西貢閒遊兼搵食又多一個選擇。（方偉堅攝）

【特約報道】很多人放假鍾意走入西貢，有出海的、有郊遊的、有放狗的，亦有不少純粹閒逛，到海濱走走、吹吹海風、抖抖氣，找一間餐廳或者Café坐低Hea住醫肚，悠悠閒閒度過大半Day。講到食，西貢市中心的海濱長廊上，最近新開了一家Turtle By The Sea餐廳酒吧及Café，安坐其中邊品嘗各式美食，邊欣賞西貢海景致，不時吹來微微海風，甚是舒爽寫意。

交通便捷 景觀開揚

於8 月初才正式試業的Turtle By The Sea，坐落在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對開就是公眾碼頭，無論是一落車或是一落船行幾步就到，非常方便。餐廳老闆既是一位年輕人，亦是第8代西貢人，第一次開餐廳亦選址西貢，可見他對這個地方有着密不可分的深厚感情。

店內面積不小，約有6 千平方呎，劃分成左右兩邊，一邊是設有Island Bar的餐廳酒吧，另一邊是採用Open Kitchen 設計的Café。前者以供應歐美菜式為主，同時也有提供港人最喜愛的泰式及韓式風味美食；後者則以主要供應各款沙律、意粉和甜品，口味大眾化之餘，價錢亦親民，普羅大眾都負擔得起。

戶外用餐 毛孩歡喜

餐廳酒吧與Café 均設有室內及室外用餐區，採訪當天溫度逾30℃，難得有海景兼有藍天白雲，不少食客都選擇於室外用餐。室外部分採用加高木地台的有蓋頂半露天設計，配搭淺藍色梳化、白色雲石及木餐桌，為食客提供開揚景致兼有微風吹送的用膳空間，對有寵兒的主人來說，更可以帶毛孩入座。

至於室內則以落地大玻璃環繞，餐廳酒吧和Café 精心挑選不同花紋和色調的牆磚作裝飾。Island Bar 選用了波浪紋牆磚，配以採用不同深淺藍色馬賽克砌成；而Café 則以六角形、類似海龜殼紋般的牆磚來粉飾，連開放式廚房內擺放的意大利咖啡機也是自訂綠色，展現出兩種不同格調之餘，同時亦與店名相呼應。

佐酒小食 選擇多多

美食方面，餐廳酒吧較Café 提供更多類型美食選擇，單是可作前菜或佐酒的小食之選便有10 多種，除了冷肉拼盤、芝士拼盤、辣肉腸燴蜆及迷你牛肉漢堡外，還有帶亞洲風味的韓式炸雞和酥炸香茅單骨雞翼等選擇。當中以迷你牛肉漢堡最為老少咸宜，一碟有3 個，以傳統及竹炭漢堡包分別配上洋葱、芝士及蘑菇等食材，一次過帶來3 種不同滋味。

韓式炸雞近年風靡全球，不知不覺已由韓國國民級美食變成年輕食客的最愛。店內提供韓式炸雞，鮮嫩多汁並帶經典甜辣風味，無論是用來配冰凍特飲、手工啤或汽水都匹配。

多元口味 開胃可口

主菜餐牌分沙律、 三文治、意粉和薄餅4 大類；首推自製鹹牛肉酸種麵包三文治，酸種麵包屬天然無添加發酵麵包，比起用酵母發酵的麵包來得有益健康，中間夾着切成一片片及捲作一團，並採用蛋黃醬、芥末、喼汁、是拉差及青檸秘調醬汁醃製的自製鹹牛肉，咬落啖啖肉之餘，帶清新微酸甜，一點也不覺膩，開胃之極。

喜歡吃純「手工菜」的，可別錯過番茄海鮮手工蟲仔粉；以手搣碎番茄，令番茄骨肉分離，配洋葱、蒜及羅勒慢火煮成Marinara 意式番茄醬，再加入帶子、蝦、青口及魷魚等海鮮，拌手捻蟲仔粉，口感Q 彈鮮嫩。香脆惹味的紅咖喱打拋豬肉薄餅，屬意泰Fusion 薄餅，放入泰式家常Pad Ka-prao 打拋豬肉紅咖喱辣肉醬及Mozzarella 芝士，薄脆惹味，開胃可口。

自家製作 雪糕甜品

Cafe 美食選擇不少，除提供All Day Breakfast 外，還有Brunch及輕食，以及各式西式甜品，包括每日自家製泡芙及多種口味的意式雪糕及雪葩等。作為主打的泡芙，有朱古力三重奏、杧果熱情果芝士、士多啤梨芝士和雲呢嗱忌廉4種口味，想一次過食勻？可點選「四色迷你泡芙」，讓味蕾大滿足。清新之選當然是杧果熱情果芝士口味，鬆軟的泡芙中間夾着鮮果肉及軟滑忌廉，加上熱情果製的果凍，酸甜開胃，清新不膩。此外，還有天天不同的是日甜品精選，採訪當天就有士多啤梨拿破侖蛋糕，啱晒酥皮控。在品嘗甜品的同時，除可配醇厚的意式咖啡外，還可選配鮮果Smoothies或奶昔，各具特色。

Info.

Turtle By The Sea

地址：西貢惠民路西貢海濱公園普通食肆

查詢電話：2886 2468