【咁可愛得唔得？】Pokémon陪住去Camping！

秋意漸濃，天氣亦稍涼，最適合到郊外露營。不過露營都要選擇實用美觀的裝備，才能讓自己更舒適地享受大自然，為生活增添儀式感。日本Pokemon 近日與戶外品牌Logos合作推出一系列有寵物小精靈圖案的露營用品；單是Cute Cute的設計，已令人好有衝動想即刻去Camping！

可愛小精靈

日本Pokémon與戶外品牌Logos合作已是第2次，今回推出的露營系列以大地色為基礎，設計上更融入比卡超、沼王等人氣小精靈的圖案，描繪了生活在大自然的小精靈的畫面。每款產品上都有非常生動的Pokémon表情，讓大家的露營生活不再單調。系列包括了方便大家運送物資的手推車、寬大的戶外露營椅、防潮墊、帳篷等，全部都是易於組裝，方便在旅途中使用的物品，是戶外活動的可靠伴侶。

同場加映：多用途極簡設計

假如可愛卡通不是你杯茶，簡約設計又啱心水嗎？本地MoMA Design Store最近亦推出一系列露營用品，為大家提供美好的山野體驗！新一季主題用品採用創新、便利、獨特設計，系列包括可驅蟲與照明的四合一功效露營風扇、智能電源控制功能的隨行照明燈棒、復古氣息的煤油燈造型音響燈以及提供SPF 50+防曬保護的輕巧帳篷等。全都適用於不同場合兼具備多用途，無論是露營、行山、野餐、沙灘活動、旅行或日常出行都可以大派用場。