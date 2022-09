前華姐冠軍余思霆近年主力於台灣拍攝節目,日前終於宣布留台生活暫告一段落,正式全面回歸香港,喺台灣瘋狂出海晒水着嘅佢,返到嚟香港冇得隨時隨地出海都有啲唔慣,所以呢日佢就出動去到泳池游水頂住癮,佢喺社交網大晒火辣泳照,並留言:「Almost forgot I know how to swim!霆霆別忘了你會游泳!」仲笑言因為太耐冇游水,搞到差啲遇溺。不過重點係佢三點式上陣坐喺梯級,雙手撐起向前傾玩「倒奶」,加埋高抄角度,33C咪咪傾巢而出,夠晒震撼。