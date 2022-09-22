每次提到期間限定或限定新品，總會引起消費者的購物意欲，除潮流服飾或化妝品等有限定版，本地餐廳或飲食品牌亦推出各款限定主題美食，最近更有日本品牌來港開設期間限定店，抵受不住限定美食誘惑的你，就要把握機會喇！

日本高級米菓

日本人喜愛的零食五花八門，當中有很多健康選擇。由現時至10月31日，尖沙咀及銅鑼灣的city’super就設有龜田製菓期間限定店，品牌於1975年開始販賣米菓，這次來到香港，就帶來多款高級版零食。高級版Happy Turn’s愉快米餅，選用日本國產米粉加不同配料製作，是次就有三盆糖、香蕉馬斯卡彭芝士、酸忌廉洋葱、牛油鹽味、芝士味和焦糖朱古力味，米餅灑雙層特製粉末，更添口感。另一款高級版柿之種米菓TaneBits，同樣有多款口味如芝士醬油、紫菜天婦羅、辛口辣味、唐揚和焦香醬油味，還有白松露花生，2款零食都供應禮盒裝，自肥送禮都得。

火熱韓風

韓國菜中，親民的佐酒菜炸雞很受大眾歡迎，除原味外，有不同醬料配搭，Shake Shack由9月19日至11月中旬推出韓國風味的Gochujang Chicken 期間限定餐單，Gochujang是指韓式甜辣醬，餐廳在傳統的基礎上再加入大蒜和生薑碎調味，Gochujang雞肉漢堡以韓式甜辣醬炸雞腿肉作餡，表面是煎香黑白芝麻，配泡菜椰菜絲，惹味辛香。Gochujang 炸雞粒淋上醬汁，加黑白芝麻和葱碎，啖啖滋味，另外還有加入煙熏煙肉的Gochujang薯條，配手工啤ShackMeister Ale品嘗，絕對是最佳配搭。

港版士林夜市

台灣夜市林立，出名的士林夜市是其中之一，尖沙咀奔之食堂由現時至12月下旬，將餐廳打造成期間限定的士林夜市居酒屋，除有主題布置和播放台語歌，可以大嘆鹽酥雞、台灣香腸、甜不辣、炸花枝丸、雞米花、雙色地瓜球、酥炸杏鮑菇、滷水拼盤 、麻辣鴨舌和麻辣鴨血等多款地道夜市小食， 除配台灣啤和清酒，店子特別以台灣啤酒調配出5款雞尾酒，適合配多款小食。

九州滋味

日本美食多不勝數，每個縣都有特別食材和菜式，千両由現時至10月30日推出「九州限定餐目」，選用福岡縣、大分縣、長崎縣、熊本縣、鹿兒島縣、宮崎縣、佐賀縣等地不同的食材，打造多款美食，當中包括來自大分縣的豊後池魚三食，池魚打造成刺身、壽司和他他，各有口感。鹿兒島的海之櫻勘刺身甘甜清爽，客人可以同時品嘗到魚背和魚腩部位，其他有佐賀縣的呼子劍先魷魚刺身、鹿兒島A5和牛壽司和炭燒汁日本雞腿肉等，吃時配精選的清酒，品味更佳。