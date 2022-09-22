老公衰偷食！Emily Ratajkowski拍片乘機寸不忠男Adam Levine

美國搖滾天團Maroon 5主音Adam Levine連日來被3名女子指控背妻連環偷食，而老公Sebastian Bear-McClard同樣衰偷食的美國女模Emily Ratajkowski日前「有感而發」身份拍片乘機寸爆Adam！

Adam被網紅Sumner Stroh拍片爆與她偷食後，有大批網民鬧Adam是「賤男」之外，更有好多網民鬧爆「小三」Sumner明知對方有老婆仍然向他投懷送抱。而Emily亦拍片為「小三」護航：「我唔明白點解我哋繼續去就男人嘅錯誤而責怪女人，尤其係講緊係20幾歲女人面對同一個年齡比佢哋大兩倍嘅男人打交道時。權力動態可以如此扭曲，實在太荒謬。呢個係掠奪性同操縱性。」似是暗寸Adam。

之後她亦說：「如果你正處於一段關係當中，你係有義務要忠誠。我認為依家我哋嘅文化中一個大問題就係我哋只係講：『哦，男人係怪物，佢哋好可怕。』然後我哋唔追究佢哋嘅責任，反而責怪其他女人。我唔明白點解我哋繼續將男性嘅錯誤歸咎於女性，我哋要求女性調整自己嘅行為，而唔係僅僅去講男性需要改變自己嘅行為。呢個係性別歧視。呢個係經典嘅仇女症！」