迎接世盃熱！足球大作返璞歸「真」

在HyperMotion2技術幫助下，球員有更自然流暢的射門轉換動作。(互聯網)

歐洲四大足球聯賽正踢得火熱，接下來11月更是卡塔爾世界盃舉行的大日子，這段時間注定足球熱潮停不了！足球遊戲大作《FIFA 23》亦食正Timing於下周推出，不但採用HyperMotion2技術令球員動作更加逼真，還首度加入女子足球隊，展示女足威力！同期仲有唔少運動Game發表，全方位讓玩家投入運動狂熱！

動作栩栩如生

每集《FIFA》都會加入新動態技術，新一集技術名為HyperMotion2，活用取自11對11真實賽事擷取的數百萬幀畫面，數量為以往的兩倍之多，讓遊戲呈現超過6,000個栩栩如生的動作場景，就連龍門接波手指都有反應，超逼真！新作導入全新盤球系統及加速機制，球員可透過技術盤球及變速越過後衞，同時新的機器學習強化了牽制系統，讓後衞更好地迎擊進攻球員，想過人如雪糕筒般無以前咁易了！

免費世盃內容

新作是目前唯一能玩齊歐聯、英超、西甲、德甲、南美自由盃的足球遊戲，共收錄超過19,000球員及700枝球隊，並首度加入英格蘭足總女子超級聯賽和法甲女子足球聯賽，帶來女球員獨特的足球動作。遊戲將於今年11月開始免費追加男子世界盃內容，稍後還會更新2023年女子世界盃資料，令玩家同步感受世盃氣氛！此外，新一集Ultimate Team模式改革了默契系統，擁有相同聯賽或國家的球員愈多，球員能力的增益愈強，想打造夢幻隊就要留意球壇消息！

同場加映︰運動新作揮灑熱血

花式滑板

滑板遊戲《Session: Skate Sim》剛剛於PlayStation與Xbox Series X|S平台發表，主打擬真畫風與真實物理反應。玩家藉由類比搖桿控制雙腳及轉移重心，做出各種花式動作，並通過客製化系統為滑板手的服飾及滑板進行改造。開發團隊將多個知名滑板勝地如Black Hubbas、Brooklyn Banks、FDR Park加入遊戲，仲提供90年代濾鏡及魚眼鏡頭，想把精彩動作拍成短片話咁易！

拉力賽事

《Dakar Desert Rally》以全球最大規模的達卡拉力賽為原型，設有30多條賽道，由炎炎沙漠、河川泥濘走到冰天雪地，配合四季更替和晝夜循環系統，將拉力賽面對的惡劣環境呈現過來。遊戲擁有超過150架授權車輛，包括電單車、四輪電單車、卡車及SSV全地形車，除支援單人模式，還提供多人線上模式。發售日期為10月4日，同時提供PlayStation、Xbox Series X|S及PC多個版本。