【營事檔案】越式法包　飽足感強

越南因曾遭中、美及法國等多國侵略，因此在飲食文化上都融合了越式傳統及異國文化。身為前法國殖民地，越式法包便是越南其中一個比較知名的文化融合所產生的食物之一。它有着法國麵包的外皮，內餡則夾着越南的札肉，兩者結合一起則引發出美味的火花。

法國麵包是較低脂選擇

不同種類的麵包，例如豬仔包、菠蘿包、牛角包等主要都是提供澱粉質，為人體提供每日所需的熱量；而製作法包的材料只需要運用水、麵粉、鹽和酵母，由於沒有額外添加糖或脂肪，所以是比較健康的麵包選擇。加上法包質地比較硬，需要較長時間咀嚼，讓人更容易獲得飽足感。

芫荽愛好者的福音

芫荽除了它獨有的香氣，令一眾芫荽控着迷之外，芫荽的營養價值都十分豐富。它富含膳食纖維、鐵質、維他命C、維他命A等等。另外，芫荽鉀質含量豐富，可以幫助身體排出多餘的鹽分，以控制血壓在一個正常的水平。芫荽在生食時辛辣味比較重，煮熟後則味道都會揮發掉，因此只要清洗乾淨，生食都沒大問題。

【越式法包】

材料：

法包 半條

豬肝醬 1湯匙

芫荽 適量

白蘿蔔 1/3根

紅蘿蔔 1/4根

火雞胸片 2片

調味料：

美極 4滴

代糖 3湯匙

白醋 3湯匙

鹽 1湯匙

做法：

1.將白蘿蔔和紅蘿蔔切成細條，加鹽靜置30分鐘後，用水沖掉鹽分。

2.白紅蘿蔔加入白醋、糖及1湯匙，放入雪櫃至少1天。

3.法包橫向切半，抹上豬肝醬。

4.放入肉片、蘿蔔絲、芫荽，滴上數滴美極，完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。