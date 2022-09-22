夢露傳記片下周登場　「前邦女郎」Ana預期裸露鏡頭會被公開

「前邦女郎」古巴性感女神Ana de Armas主演的話題新作《金髮夢露》（Blonde）是已故「荷里活性感女神」瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的傳記片，影片即將於下周三（28日）於Netflix上線。

她近日接受雜誌訪問時表示預期影片上映後肯定好多人會將她在片中的裸露鏡頭截圖並於網上瘋傳。她形容好嘔心，不過同時她自己亦不能控制別人怎樣做。《金》是Netflix成立以來首部NC-17級別（即三級片）的電影，片中有多場Ana裸露的鏡頭。

《金》早排在《威尼斯電影節》首映後廣受影評人讚賞，其中Ana更被讚演活夢露。而曾與她在電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）以及《灰影人》（The Gray Man）兩片中合作過的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）亦對她讚不絕口！他近日在訪問中表示他們布拉格拍攝《灰》時Ana正為《金》試鏡，當時她分享在試鏡中拍攝的照片時，他表示第一個反應就是：「我記得當時我同佢講：『OK，呢個係瑪麗蓮...你張相喺邊？呢個係你？唔Ｘ係啩！單憑呢張相你都將會攞奧斯卡！』」。