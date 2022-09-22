墮屏意外逾55日︱張梓峯內疚向Mo父道歉：無能力再救Mo多一步

舞蹈員李啟言（阿Mo）於7月組合MIRROR紅館騷上遇上墮屏意外，身受重創，入院至今情況終由嚴重轉為穩定，現時轉至神經外科病房，維生指數穩定。而Mo父李盛林牧師近日就出席與舞蹈員嘅見面會，除So Ching現身成焦點，意外傷者之一張梓峯都有現身，他於社交網發文憶述見到李爸爸一刻的心情非常複雜，更為未能及時拉走阿Mo感內疚，向Mo爸道歉：「我覺得自己因為當時無能力再救Mo多一步而充滿內疚，同時望住佢哋屋企人同蘇晴（So Ching）心力交瘁嘅樣而覺得心痛……我好想同佢講一聲『對唔住，我當時救唔到阿Mo……』」，又指每當想起阿Mo都感難過，並交代現況：「每一日嘅治療，身體嘅痛楚令我睡眠質素同精神都好差，日常生活嘅處理嘢都未處理到，但係我會繼續努力，好快會親身交代返我自己嘢情況。」

而另外兩名在場舞蹈員Tank Leung和Nok亦有分享感受，其中Nok表示阿Mo一直在意識清醒的情況下承受極大痛楚，更直言：「有人聲稱要提供協助卻愛理不理，有人事不關己卻作出無私奉獻，呢個世界就係咁諷刺...」並感恩感恩阿Mo身邊有家人和女友陪伴：「想同你地講聲你哋好偉大，辛苦你地了，我哋咁多位Dancer會一直同你地同行！」