日本Starbucks經常根據不同季節推出限定雜貨商品,亦不時與人氣作品搞聯乘,攻陷不同粉絲的荷包。最近宣布將首度與家喻戶曉的《花生漫畫》合作,推出一系列以「HAPPINESS IS CONNECTING TOGETHER」為主題的雜貨。是次合作共推出23款產品,並分兩輪(9月28日及10月5日)發售。包括有保溫瓶、保溫杯、馬克杯、帽子、T-shirt、毛氈及Tote bag等,所有產品除了有「HAPPINESS IS BEING A PARTNER.」及「HAPPINESS IS HAVING A CUP OF COFFEE.」等句子外,更有穿上綠圍裙的史諾比Snoopy及朋友們的圖像。心動的朋友屆時可於日本Starbucks門市及官網入貨,所有產品均售完即止。