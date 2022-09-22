登神CP︱呂爵安Anson Lo力戰影帝謝君豪冇怯場

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）首次合作的電影《過時‧過節》將於11月上映，海報及前導預告片於今日（22日）正式曝光，在預告片中更見「登神CP」Edan及Anson Lo的戲功大爆發！身為影帝的謝君豪和Edan合演父子，片中見兩人關係決裂並當街吵大鑊，Edan怒火難耐大呼：「佢有冇喺我嘅角度諗過？」之後他獨處一室時聲嘶力竭的咆哮，至於飾演Edan好友的Anson Lo，則痛罵對方：「你依家咪即係喺度逃避現實囉！」短短的預告片不單彰顯劇情緊湊，更見「登神CP」的演技再升呢，獨戰影帝謝君豪的Edan未有怯場，豁出去之餘，演出令人驚喜，難怪廣受網民轉發及熱議。

被邀參展韓國釜山影展的《過》片，由曾慶宏執導，毛舜筠、謝君豪、Edan、Anson Lo、談善言、袁澧林及馮素波主演，而曾慶宏將於下月初親身飛往釜山與觀眾見面外，他指這部描述家人關係的《過》片，以一場混亂的冬至飯局作引子，故事是受自身家庭經歷而啟發：「當年少的我離家出走時，沒想過15年後會帶一部電影回去。數年前，我鼓起勇氣回家過冬，席上忽然有悟，怎麼事隔十年大家仍跟從前一樣？很多關係的結仍未解開，大家都老了，但溝通上並沒有成長過。我開始明白到，對有些人來說溝通可能不是一個選擇，而是個障礙，從此我便嘗試不去怪責昨日的創傷。如果我早點回來，有些傷痛是否可以避免？這便是《過》的初衷。」