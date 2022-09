馮允謙ANSONBEAN透過音樂　展現非凡魅力

音樂才子馮允謙(Jay)及跳唱歌手ANSONBEAN榮膺東方紳士,以不同的音樂風格比喻紳士的多元魅力,為2022東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」拍攝令人耳目一新的宣傳片。兩人分別穿上迷人紳士服,搭配時尚煲呔及高級腕表,驚喜現身於沙田馬場內多個地點,跟隨不同節拍及風格的音樂演繹紳士靜若處子、動若脫兔的非凡魅力,時而文質彬彬,時而活力四射。

Jay Fung表示:「紳士精神不限於風度儀表的規範,更講求內涵及修養。熱愛生活,對工作抱持堅毅、自律和努力的態度,對人則要謙遜有禮、誠實可靠,方能體現『There is a Gentleman in Every Man』的真正意義。」而ANSONBEAN則表示:「紳士也有活力一面!為熱切追求的目標貫注熱情,放膽嘗試,在舉手投足之間自然流露紳士魅力。」

「時尚煲呔賽馬日」將於本年10月16日於沙田馬場盛大舉行,入場貴賓及公眾人士佩戴煲呔或作有蝴蝶結元素的打扮出席活動,展現「There is a Gentleman in Every Man」的優雅風範。為隆重其事,大會特別在10月1日至10月9日期間,於銅鑼灣希慎廣場打造一個煲呔紳士俱樂部,現場設置以黑白畫風勾畫出歐陸街頭的Bow Tie Walk紳士巡遊3D錯視打卡位,邀請公眾前來拍照,親嘗變身成為「時尚街頭紳士」之體驗。