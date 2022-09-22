好多人都話音樂可以陶冶性情，但音樂同淫聲浪語結合埋一齊，會唔會變咗激發性慾？透過今次推介嘅四仔，你就會搵到答案，甚至獲得前所未有嘅快感。

意式合奏

意大利歌劇舉世聞名，但一般港人好少接觸，若然灑埋鹽花，會唔會令身為門外漢嘅你更有共鳴？呢套由Pink'o製作嘅《Glamour Dolls #16》，就係講緊喺歌劇院發生嘅情慾故事，由4位外形優雅嘅美女Cherry Kiss、May Thai、Martina Smeraldi同Malena Nazionale孭飛，各人喺劇院入面有唔同身份，有人彈琴，有人唱歌，但一上到床就會放飛自己。劇情講述佢哋一直醉心於歌劇事業，點知團隊突然嚟咗幾位高大有型嘅男新人，令呢顆寂寞嘅心泛起陣陣漣漪，一場情慾大合奏亦隨即展開。

怨女獨奏

美國四仔界有個不成文規定，只有人氣極高嘅脫星先有條件獨自擔正，由此可見Macy Meadows嘅號召力有幾勁！呢套由New Sensations出品嘅《The Sexual Desires Of Macy Meadows》，正正係佢嘅Solo演出。故事講述Macy係一位空虛又寂寞嘅音樂家，喺台上迷倒眾生，卻飽受枕邊無人嘅鬱悶，而喺機緣巧合下，先後遇到5個男人，令佢喺床上得到極大嘅滿足，最終邊個能夠得到佢嘅芳心？作為新一代脫界潮吹女王，Macy Meadows唔止水頭十足，外形更加係一流，難怪深得一班四仔迷嘅歡心。

狂野結他

對古典音樂零興趣？咁狂野Band Sound又啱唔啱你心水？呢套有力喺四仔頒獎禮問鼎最佳配樂獎項嘅《Dirty Intentions #20》，由Reality Kings炮製，正正係一套以強勁電音、激烈呻吟交織而成嘅佳作！故事講述Ember Snow、Molly Mae、Layna Landry等靚女係一支全女班地下樂隊嘅成員，本嚟打算招攬一名男主音，卻因為對方又型又好唱得，兼且兵器精奇，引到佢哋流晒口水，結果為爭仔搞到面阻阻。究竟呢場爭風呷醋嘅事件會點樣收科呢？