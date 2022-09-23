【是日通勝】

農曆八月廿八

壬寅年 己酉月 己卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、32、43、47

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：得到幸運之神眷顧，財運特別強，生活無憂。

金牛座：財運一般，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

雙子座：謀事忌粗心大意，忽略細節易衍生大堆問題。

巨蟹座：做適量帶氧運動對身心都有益，勿再偷懶了。

獅子座：財運上升，適合作小額投資，可獲滿意回報。

處女座：錢財乃身外物，太計較得失會令心情更不爽。

天秤座：飲食要定時，否則易餓壞肚皮，賠上健康。

天蠍座：容易破財，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

人馬座：對待身邊人要多包容，咄咄逼人只會傷感情。

山羊座：運勢高踞首位，事業發展可望更上一層樓。

水瓶座：面上多點笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

雙魚座：平凡是福，懂得感恩和知足，煩惱將遠離你！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）雞 心事多

鼠：已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

牛：運勢普通，許多事要處理，需步步為營。

虎：單身者要注意言行，以免桃花運受影響。

兔：事業上有望找到突破點，收入與日俱增。

龍：易在聚會得罪人，有貼錢買難受的感覺。

蛇：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

馬：情緒不穩，說話要小心，顧及別人感受。

羊：士氣強，工作有超水平發揮，勢如破竹。

猴：與人溝通宜平心靜氣，亂發脾氣冇好處。

雞：是日沖煞，心事重重，謀事易犯錯碰釘。

狗：財運非常好，出外購物易買到超值貨品。

豬：發揮合作精神，可望於職場上穩操勝券。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

面無四両肉 唔熟唔食

香港有人被賣豬仔的新聞，令不少人冷汗直飆，尤其是聽到有人和身邊朋友一起去其他地區旅行，竟然不知不覺成為獵物，被身邊最熟的朋友出賣，將自己的人生自由與安全變成生財工具，試問大家怎能不擔心呢？

如何知道身邊有沒有這樣的壞朋友呢？相書有云：面無四両肉，黃皮樹了哥，唔熟唔食，意思是指一個人的面頰位置凹陷沒有肉，並不是酒窩的凹陷，而是望到此人的面頰位置，皮膚繃緊，肉地沒有彈性，或者看不到面頰位置有肉，只得一層薄皮膚而已。這個人好像了哥在黃皮樹上，選擇成熟的黃皮來吃。

面無四両肉的人，性格喜交朋友，對任何人都是笑意盈盈，說話不惡，令人感覺友善，表面上是一位好好先生，但內心是一個非常貪財之人，心狠手辣，十分看重金錢，容易見利忘義。和善的交際手腕，主要看看所交際的人，有沒有可以利用的地方，令自己的名譽、地位及金錢有所提升。

笑騎騎放毒蛇就是這類人，請大家留意，或不動聲色地慢慢遠離。如果有價值的，他會待機而用。若無價值，你有可能成為豬仔，小心小心。