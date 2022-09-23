大宇宙︱吳啟明驚爆有3個不治之症　親自落廚顯身手

陶大宇主持的《繽FUN星網》節目《大宇宙》來到最後一集，壓軸請來大宇的「細佬」吳啟明擔任嘉賓。二人曾經在1992年神劇《大時代》中飾演兩兄弟丁益蟹與丁旺蟹，大宇自爆當年原本飾演艾威的角色「光Sir」，但在試造型時監製韋家輝臨時變陣，才會有丁益蟹的出現。二人自言拍攝時完全沒有負擔，連翻十多頁劇本也只有一句「哦」或者「係咩」的對白，他們笑言：「你叫周潤發做我個角色都死！」 大宇稱每日返工都是玩食飲，他憶述當年啟明對食已甚有要求：「嗰時放食飯，我話我哋去攞飯，佢就叫我哋去酒樓食，仲叫咗個鱔王煲請我哋食，當年要成幾百蚊，好貴㗎！」啟明稱鱔王只有1個月有得吃，所以當鱔王煲上市就要把握機會食，並自認向來對食有要求：「如果你畀一樣嘢我食，我覺得唔好食，我係會吐出嚟，要我夾硬吞咗佢，我做唔到，我對每一種食品都好有要求。」

對於早前有傳啟明有意移民，啟明解釋並非移民，只是想離開香港休養，並大爆有3個不治之症：「第1個牙周病，因為我好細個已經開始食煙飲酒，所以對啲牙肉造成好大傷害，我就係嚴重牙周病，但依家已完全根治，第2個係濕疹，好多人都有，但好少人好似我咁嚴重，但依家都已經好番，第2個係我患咗好耐嘅糖尿病，已經醫好咗大約係95%。」

而堪稱廚神的啟明在節目中大顯身手，示範簡單得來又毫不簡單的炒菜心，由洗菜以至調味各方面均非常講究，務求帶出菜心本身的清甜味。