由細睇到大！姬絲天娜爆同「大哥哥」尊尼特普拍床戲感尷尬

憑《愛登士家庭》（Addams Family）走紅的美國女星姬絲天娜麗芝（Christina Ricci）唔經唔覺已42歲，她視年紀比她大17年的美國男星尊尼特普（Johnny Depp）為「大哥哥」，9歲時已與他認識。後來她們3次合作，其中她們在電影《無頭谷》（Sleepy Hollow）和《哭泣的戀人》（The Man Who Cried）中飾演情侶。而在《哭》片中她更將銀幕上的「第一次」獻給他！

她說：「呢個愛情關係既緊張又古怪，我認識尊尼好耐，佢就好似個哥哥咁保護住我，同佢拍床戲真係好怪。」而她亦覺得因為與他太熟悉，所以拍起床戲時就似「兩隻在互相翻滾的小豬」。

另方面，姬絲天娜爆她9歲拍攝電影《浪漫俏佳人》（Mermaids）時，尊尼曾透過電話告訴她什麼是同性戀。她指當時片場人士對於同性戀人士並不友善視之為禁忌。於是她帶住好奇心問同片的女星雲露娜維達（Winona Ryder）什麼是同性戀，當時她正與尊尼女友拍拖並不知怎樣向童星解釋，於是打電話向男友求救，尊尼就向她解釋：「簡單嚟講係一個男人想跟一個男人搞嘢，一個女人想跟一個女人搞嘢...」直接簡單解釋令當時年紀小小的姬絲天娜只回答：「OK」就沒再追問下去。