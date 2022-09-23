娛圈單打︱港姐少布非新事　太過認真便輸了

「答問題嘅時候，使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣……瞪大眼望到實，點解要着三點式游泳衣嚟答問題呢？我真係唔明。」監警會委員兼前高官余黎青萍忽然對港姐泳衣答問環節大感不滿，直斥「個個着到少布到不得了」，繼而向全港市民發出上述大哉問，吹皺了一池春水。

先不論監警會的會議為何會扯上十萬八千里遠的港姐競選，就說今屆港姐本來無甚熱度，不過行禮如儀，如今卻被炒熱，提醒觀眾「港姐個個着到少布到不得了」，對總決賽的收視肯定能起刺激作用，也算因禍得福。不過曾志偉躺着也中槍，不可謂不無辜。正如有口痕友話齋，曾志偉有名你叫「153」，高度決定視線，視線對正港姐胸口，天生如此，非戰之罪。

事實上，港姐着泳衣答問題已是傳統，由第一屆到第50屆都是如此，佳麗沒有投訴，觀眾看得高興，「少布到不得了」又有甚麼問題？時代不同了，即使不是選港姐，只消打開IG，靚女網紅、嫩模以至路人甲，人人自動將性感泳衣照放上網任君欣賞，一樣是少布到不得了，何必大驚小怪？何況網上色情資訊氾濫成災，YouTube「冇格四仔」充斥，監警會委員不對此加以譴責，反而對港姐大力鞭撻，都可謂莫名其妙。

更不得不提，有候選佳麗在友台自爆性史，聲稱有過5位性伴侶，大讚天蠍仔持久力勁，招式多，令她最滿意云云，說起來全無扭捏，開誠布公；外國甚至有女權組織以裸體來反對性別歧視。至於坊間有指余老太乃係林鄭死黨，而今屆港姐又請來李家超太太做評判，兩者之間有沒有甚麼關係，那就不得而知了。