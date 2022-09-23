東方日報C1：So Ching憔悴首露面　皮包骨求安慰

舞蹈員李啟言（阿Mo）在人氣男團MIRROR的紅館演唱會遭大屏幕壓傷，一直對他不離不棄的女友、女團COLLAR成員So Ching於事發後首度露面，面容憔悴，瘦到皮包骨，我見猶憐。而事故中另一傷者張梓峯亦開腔，自責未能救到阿Mo，向Mo父及So Ching道歉。

MIRROR演唱會發生墮屏慘劇，舞蹈員阿Mo身受重傷，目前仍在醫院的神經外科留醫，其父李盛林牧師曾透露，兒子每天大部分時間只能望着冰冷的天花板，又指兒子對他們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」

阿Mo出事後，女友So Ching停工照顧，一直未有露面，只是間中在社交網訴說心情，最初一度「放負」令外界憂心，最近則不時翻貼與男友的甜蜜舊照，為自己打氣。這段日子，她與阿Mo雙親日夜在醫院陪伴，事隔55天，她終在Mo父與一眾舞蹈員的聚會中露面。

多位有份參與MIRROR演出的舞蹈員在社交網分享聚會照，當中可見全黑打扮的So Ching，與在場人士互相抱抱安慰，好友形容她「瘦至皮包骨、疲態盡現」，又感慨：「看着她神情低落，只感到哽咽難言。」

「原來只係過咗55日」

席間，Mo父與家人交代阿Mo的情況和整個災難的詳細經過，眾人情緒非常激動，可惜「除了哭和互相扶持，我們做不了甚麼，非常無助」。昨日凌晨時分，So Ching亦有轉發照片，留言：「原來只係過咗55日！」其無助令人心痛。

另一受傷舞蹈員張梓峯（阿峯）亦有出席聚會，並搭着Mo父互相慰問，他在社交網發長文分享感受，憶述見到Mo父一刻心情複雜，更為未能及時拉走阿Mo而內疚：「因為當時冇能力再救Mo多一步而充滿內疚，同時望住佢哋屋企人同蘇晴心力交瘁嘅樣而覺得心痛……我好想同佢講一聲『對唔住，我當時救唔到阿Mo……』。」他表示每當想起阿Mo都感難過，每次有熟人問候，他都會有種無形的壓力：「每一日嘅治療，身體嘅痛楚令我睡眠質素同精神都好差，處理日常生活嘅嘢都未處理到，但係我會繼續努力。」最後他對阿Mo說：「你要振作，我哋都好掛住你，好想陪住你！」

至於因在綵排受傷而缺席演出的舞蹈員Zisac，感激Mo父在聚會上擁抱他，又為So Ching心痛：「我見到呢個女仔，喺一段咁短嘅時間被迫成長變成一個堅強嘅大人，多謝你嗰日嘅鼓勵，希望你能夠好好過生活。」又祝福阿Mo：「你一定可以起番身！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：