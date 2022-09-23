秋分轉天氣 　飲食作息因時制宜

轉眼來到二十四節氣中的秋分，既象徵秋天走到了一半，亦是反映季節變化的重要節氣。秋分過後，天氣會明顯轉涼，同時會變得愈來愈乾燥。面對此氣候的轉變，大家可從飲食及生活作息着手以預防或紓緩其所引發的不適。

【多吃滋潤之物】

在中醫角度，秋天燥氣旺盛，人體易受燥邪侵襲，令眼、鼻、喉嚨、皮膚出現不適，如出現喉嚨乾涸、口唇乾裂、皮膚痕癢、流鼻血等徵狀。因此秋天可多吃滋潤之物，如梨、無花果、蓮子、百合、銀耳、栗子、蓮藕、燕窩、花膠、菊花、芝麻、准山、木耳、蜂蜜等，同時亦應多喝水及適合的茶飲、湯水，以下就為大家搜羅了兩款中醫推介食療。

橄欖茶

材料：橄欖2枚、綠茶葉1克

做法：

1.橄欖連核切開，與綠茶葉同放入杯中。

2.在杯中沖入熱水500毫升，焗約5分鐘即可飲用。

備注：建議每天飲用2至3次。

紅棗百合蓮子飲（1人分量）

材料：紅棗1-2粒、百合10克、蓮子10克

做法：

1.紅棗去核，連同其他材料一併洗淨

2.把所有材料放入杯內，加適量沸水焗5-10分鐘，即可飲用。

【簡單日常養生】

在生活作息方面，有兩點可以留意。首先秋天的日照時間比夏天短，因此宜養成早睡早起的習慣。另一方面，可因應適當的秋涼刺激自己鍛煉耐寒能力，不宜過早多添加過多衣物，不過還是要注意保暖，小心着涼。