姜皓文演影痴加腦退化症有難度　廖子妤玩得很開心

由姜皓文、廖子妤、周國賢、陳靜及徐浩昌(肥腸)主演電影《曾經擁有》(前名：電影痴漢) 繼今年7月參展第19屆西班牙巴塞隆拿比克《亞洲夏日電影節》「競賽單元」後，將再於10月7至9日期間，參展由「亞洲電影學院大獎舉行」的《亞洲電影巡迴放映：吉隆坡站》作亞洲首映。

姜皓文對於《曾經擁有》於本年度獲邀參展兩個電影節感到非常高興，他說：「《曾經擁有》其實比《翠絲》更早完成拍攝工作，亦係我在演藝路上真正首次擔綱演出的電影作品，能夠參展電影節，是我人生中最大的鼓舞，是對我個人及我們團隊的肯定及令我繼續進步的最大動力。戲中的角色正正反映出我對電影的痴迷，無論我遇到的每一個角色，我都是深愛沉溺於角色和電影當中。」他又笑言自己人生一直與港產片談戀愛，最大的愛人是電影，第二才是老婆：「回想起當時拍攝，我沒有太大的壓力，因為故事主角就像我本人，角色要演一個腦退化症的人，係有一定難度，需要做一下功課去了解。」

剛於今屆金像獎贏得「最佳女配角」的廖子妤，是本片的女主角，她說：「好開心可以參展，這部電影完成了很長時間，終於可以上映和大家見面，這部電影是我第一次和徐梓耀導演、黑哥（姜皓文）和肥腸的合作，回憶中當時大家玩得很開心，那是一個很熱的夏天，大家在一個很緊絀的拍攝條件下完成了這部製作。」