刮痧、食療　紓緩疫苗不適　

【特約報道】最近愈來愈多人接種疫苗，有很多朋友問我注射疫苗前後應該怎樣保養身體，其實你先要了解疫苗是怎樣運作。疫苗即是將安全的病毒注射入身體，刺激免疫系統製造抗體，以發揮保護作用。過程中系統會分泌免疫因子造成發炎反應，如喉嚨發炎及輕微發燒，適當發炎是增強免疫系統的必經階段。想盡快回復正常狀態、擺脫不適，接種前先要「暢通渠道」，接種後就一定要「滅火」、消炎。

「暢通渠道」，是指疏散掉引發疾病的瘀積氣血，讓氣血重歸通暢。氣血暢通，身體細胞方能得到充分氧氣與營養供應，活絡人體免疫系統。但現代人久坐、少運動、飲食不健康，身體氣血有阻塞，體內存在不平衡狀態，身體又腫又痛，中醫學說：「氣不通則痛，血不通則腫。」眾所周知，中醫經絡刮痧能暢通氣血，助身體排走瘀血熱毒，回復陰陽平衡的健康體質。西醫亦認同，刮痧能促進循環、提升抵抗力。西醫指出，退痧過程是自體溶血現象，刮出的痧會被身體具有免疫功能的細胞消滅，再由尿液、汗液、呼吸等作用排出體外，能激活免疫細胞，引發身體防禦功能，有消炎作用。所以如一個月或以上沒有做保健按摩的話，應盡快做一次，增強身體抵抗力，為接種疫苗做好準備。

接種疫苗後，就一定要「滅火」、消炎。日常不良生活習慣，如進食高糖、油炸、精製、含反式脂肪、經高溫烘烤等食物，均會促進身體發炎上火的機會；而經常夜睡、煙酒，同樣會增加身體發炎激素。身體處於發炎狀態，自由基會破壞細胞，增加凝血或血栓的機會。日常飲食中應少食一些會助長發炎的食物，同時多食一些有助抗發炎反應的食物。肉類、煎炸食物及植物油含大量Omega-6，當人體攝入過多Omega-6，而Omega-3攝取不足時，身體就會產生炎症反應。Omega-3有助平衡Omega-6，促進身體合成抗炎物質，紓緩發炎反應，常見於深海魚類、亞麻籽等。也可服高含量魚油丸，但注意必須選擇冷壓方式萃取的無污染魚油，因為Omega-3易受到高溫、氧氣及陽光等破壞而氧化。

我經常推薦的紫錐花，也是有助強化免疫系統、對抗發炎的有效草本。紫錐花能提升免疫系統相關物質的濃度，如提升T細胞、白血球數量及自我的抵禦能力，增加體內分泌干擾素的濃度，對於抵抗異物及抗體活性也有明顯提升，尤其有效改善喉嚨發炎、鼻炎、腸炎，被譽為「天然抗生素」。蜂膠、橄欖多酚、蔬果酵素精華，同樣有效加強消炎，保護細胞免受自由基的傷害，對炎症有紓緩及改善作用。

在疫情剛開始，我已經教大家一定要使用免疫三寶——酵素精華、蜂膠精華、接骨木果萃取，而且要少吃肉類多吃蔬菜水果，其實就是好好跟隨我的「唐安麒宇宙飲食」，然後多做刮痧排毒。大家在接種疫苗前後，記得要暢通渠道、滅火消炎，增強免疫力就係咁簡單。

$2,988 排毒養生療程組合

包5項療程，療程集中醫營養學，自然療法和高科技療程於一身，並由專業按摩治療師進行護理助。透過仿刮痧按摩療程，促進局部鬱積在體表的熱、氣滯宣洩出來，助你舒筋活血、紓緩痛症、祛濕消腫，迅速回復最佳狀態。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。