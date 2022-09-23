聯乘好物　飲食有驚喜

每次看到高級品牌聯乘推出新品，總會惹來粉絲的搶購，近日餐飲界亦有不同的美食聯乘，推出美味麵食、精緻雞尾酒又或解辣飲品，各位食家想試試限定的聯乘美味，也不是難事。

脆香櫻花蝦

吃麵條除講究湯底，配搭亦很重要，由現時至11月28日，米線陣和香港癌症基金會合作推出特別設計的SO脆櫻花蝦系列，櫻花蝦 × SO脆雞扒麻辣番茄湯米線，選用四川麻辣混合番茄湯底，加入蘸滿孜然粉的脆炸雞髀肉和大量櫻花蝦，香脆惹味。另一款小食櫻花蝦SO脆豆腐磚，豆腐表面沾滿櫻花蝦和炸漿，先煎後炸，外脆內嫩，配入清新的士多啤梨爆珠特飲，清爽又解渴，餐廳每賣出1碗櫻花蝦 × SO脆雞扒麻辣番茄湯米線 ，就會捐贈HK$1給基金會，以支持免費乳癌支援服務。

清熱解辣特飲

喜歡吃辣的人，偶然來點滋潤涼茶都唔錯。譚仔雲南米線和鴻福堂近日合作推出解辣山楂酸棗茶，飲品選用山楂、酸棗、光果甘草和羅漢果調配，有開胃消食、養心補肝和清熱解毒等功效，而且無添加防腐劑及人造色素。客人於譚仔惠顧除淨麵以外的任何米線、寬麵或風味小食，可用優惠價選購，由現時至10月5日惠顧1餸或以上的米線或寬麵配大辣、特辣、雙特辣、特特多麻等辣度，更可用約55折選購解辣茶。若到鴻福堂門市選購同樣有優惠價，由現時至10月3日，指定會員於品牌網上平台選購，亦會有限量優惠。

威士忌氣息

醇厚富獨特香氣的威士忌，除淨飲外，也適合用來調配雞尾酒，由現時至10月1日，佐敦的Terrible Baby和Johnnie Walker合作，以黑牌雪利酒桶威士忌作基調，推出3款Sherry-ble Baby 限定雞尾酒酒單。 BB Bramble選用黑莓利口酒、洛神花加柑橘調配，入口清新。Johnnie Met Roy！加入大黃利口酒、甜苦艾酒和苦精酒，順滑濃郁。至於Tom & Sherry以利口酒配朱古力苦酒及梳打水，散發甜甜的朱古力香氣，愛甜的女士就最啱。酒吧於9月29日請來人氣調酒師Lydia Wong為客人調配這3款雞尾酒，為客人帶來不一樣的品味。

女士之夜

為了吸引客人，很多酒吧經常推出各式主題之夜，女士們亦以搶眼的裝扮和妝蓉出席，中環嘻哈及手工雞尾酒酒吧Candour於9月21日起逢星期三推出PLANET HER女士之夜活動，頭炮和彩妝品牌Benefit合作，於9月21日至10月19日的女士之夜推出Ladies’ Night酒單 ，部分雞尾酒以品牌眉筆作靈感設計，On Fleek以乾氈酒、朱古力冧酒、烈酒加柑橘等調配，優雅順滑，Bonita選用椰子冧酒、藍柑酒、熱帶水果和檸檬汽水等調配，酸爽開胃。另外還有Always Ready Brow Penci 和Above the Clouds 供應。酒吧亦設計了富草本香氣Green Light、滿滿果香的Coconut Daiquin和限時供應的Lilet Blanc等新品，客人點選指定持色雞尾酒，會獲送品旅行裝產品，同時間，品牌流動修眉吧會為客人享用免費修眉服務，飲酒同時扮靚，女士們應很高興。

品酒藝術

造型精緻的菜式或雞尾酒，可以稱為吃得藝術，尖沙咀餐廳酒吧Avenue 75和本地多媒體藝術家Heron Gray合作，以其畫作為靈感創作出6款藝術聯乘雞尾酒。以文藝復興時期作靈感的Renaissance Garden，內有伏特加、番茄、苦艾酒和香草等調配，融入印象派藝術風設計的Lady Grey，有伯爵茶、雪利酒、檸檬和乳清等調和，清香芳醇。另外有浮世繪風格的Ukiyo-e、以西非和中非印花紡織品命名的Ankara、墨西哥風味的Horchata和美國普普藝術風的Americane，讓大家在微熏狀態下感受滿滿的藝術氣息。